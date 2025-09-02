Ceci Ponce arremete contra Mar Contreras ¡Expuso terrible experiencia con ‘la Reina del team Noche!

La actriz Ceci Ponce, invitada al programa de radio de Shanik Berman, hizo fuertes declaraciones sobre Mar Contreras, integrante del cuarto Noche en “La casa de los famosos México”.

Durante su intervención, Ceci Ponce comentó la rivalidad que ha protagonizado Mar Contreras con Dalilah Polanco, señalando que la tensión entre ambas podría estar relacionada con las “mil caras” que cada una muestra ante los demás.

Ceci Ponce tiene lastimoso padecimiento / Fotos: Cortesía de TV Azteca y @ceciponk

Mira:Ninel Conde estalla vs Mar Conteras por sus comentarios a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

¿Qué dijo Mar Contreras a Dalilah Polanco sobre sus mil máscaras en La casa de los famosos México?

En “La casa de los famosos México”, Dalilah Polanco y Mar Contreras han mantenido una rivalidad marcada por posiciones, cenas de nominados y charlas incómodas. La semana pasada, Mar Contreras confrontó a Dalilah durante un posicionamiento, diciendo:

“No he podido conectar contigo porque tienes tantas máscaras. No sé a qué le tienes miedo, te mereces irte de la casa porque no estás siendo honesta ni contigo ni con los demás”. A esta declaración, Dalilah respondió:

“Yo y todas mis personalidades queremos sincerarnos contigo. Es una pena que no me conozcas… Quise hacer equipo contigo en otro momento y yo sí veo en ti esa ira cada vez que no salen las cosas como tú quieres”.

Mira: La casa de los famosos México: Mar Contreras explota vs Dalilah Polanco ¿se burló de sus padres que murieron?

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan un momento incómodo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué contó Ceci Ponce sobre su experiecia al trabajar con Mar Contreras?

Ceci Ponce sorprendió al público al asegurar que Mar Contreras no es lo que aparenta ser. La actriz relató una experiencia durante una obra de teatro que compartieron en la cual Mar demostró que también tendría sus máscaras y no solo Dalilah como la acusa Mar.

“Siento que se están dando entre los cuernos porque las dos son de mil caras. Estábamos en el teatro juntas haciendo una obra y alternábamos. De repente hubo una función especial y los productores decidieron que yo diera esa función, pero Mar me escribió para decir que no se le hacía bien que yo la hiciera, mientras que a la producción les decía otra cosa”.

Ceci también destacó que, al participar en un reality, los concursantes pueden mostrar parte de un personaje junto con su verdadera personalidad:“Pero bueno, está jugando, es parte de su juego. Llevo varios realities y siento que hay parte de personalidad, pero también otra parte que es la forma en que te puedes mostrar más villana porque no lo harías así en la vida real”.

La confrontación entre Mar Contreras y Dalilah Polanco continúa generando debate en redes sociales. Mientras algunos internautas apoyan a Dalilah, otros respaldan a Mar, lo que mantiene a “La casa de los famosos México” como un referente de tensiones y estrategias dentro de los realities actuales.

Ceci Ponce habla de lo doble cara que es Mar Contreras. Una prueba mas de lo doble cara de la señora. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDFMX3 #MarContreras #AldoDeNigris #LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/s5XCV0NC8B — J R (@jriveramx90) September 1, 2025

¿En qué obra trabajaron juntas Mar Contreras y Ceci Ponce?

Aunque Ceci Ponce no mencionó el nombre de la obra en la que trabajó con Mar Contreras, fuentes en internet indican que ambas alternaron en la puesta en escena “2:22: Una historia paranormal”, dirigida por Gabriel Mata-Cervantes. Esta colaboración en teatro habría sido el contexto de las experiencias que Ceci compartió sobre la personalidad y comportamiento de Mar Contreras.

Esta obra se presentó en 2025 y según la cartelera finalizó el pasado mes de junio y también contó con la actuación de Melina D’Angelo, Fátima Torre, Diego Medellín, Julio Vallado, Adrián Rubio y Axel Alcántara etc.

Mira: ¿Dalilah Polanco abandona ‘La casa de los famosos México’ tras pleito con Mar Contreras? “No está padre esto”