La casa de los famosos México: Mar Contreras explota vs Dalilah Polanco ¿se burló de sus padres que murieron?

Una dinámica de cambio de roles en La casa de los famosos México 2025 desató el caos entre Mar Contreras y Dalilah Polanco. Lo que parecía un juego terminó en lágrimas, reclamos y una fuerte confrontación por una mariposa negra que, para Mar, representa a sus padres fallecidos. ¿Dalilah cruzó la línea?

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan un momento incómodo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cuál fue la dinámica desató la pelea entre Mar Contreras y Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

La tarde del 26 de agosto, La casa de los famosos México 2025 vivió uno de sus momentos más tensos. La Jefa propuso una dinámica de cambio de roles entre los habitantes, asignando personajes que debían imitar durante un tiempo determinado. La intención era generar convivencia y risas, pero terminó revelando fricciones profundas.

Los roles fueron los siguientes:



Abelito fue Shiky

Alexis Ayala imitó a Facundo

Elaine Haro se convirtió en Aarón Mercury

Aldo de Nigris interpretó a Mariana Botas

Shiky fue Guana

Dalilah Polanco imitó a Mar Contreras

Fue precisamente esta última dupla la que encendió la mecha. Aunque al principio todo parecía ir bien, la situación se tornó delicada cuando apareció una mariposa negra en el cuarto Noche, lo que para Mar tiene un significado muy especial: es una señal de sus padres fallecidos por Covid-19.

Así fue como Mar Contreras explicó a Dalila Polanco el significado de las mariposas negras:

si estuvo mal lo que hizo Dal, pero que tampoco Mar venga a decir cosas que dalilah no dijo, ella menciona que tiene la ala lastimada (y aún sigue diciendo que es bonita) no que “tiene el ala rota, por eso no puede volar” #LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/gCO4HvQGQM — Lana (@lourdlsen) August 26, 2025

¿Qué pasó entre Dalilah Polanco y Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025?

Mar Contreras ya había compartido dentro y fuera de La casa de los famosos México 2025 que las mariposas negras representan para ella la presencia de sus padres. En especial, recuerda a su papá, quien le cantó Las mañanitas desde el hospital antes de fallecer. Por eso, cuando vio una mariposa en el cuarto Noche, se conmovió profundamente.

Dalilah Polanco, al ver el insecto, comentó que era “una señal”, pues estaba en el papel de Mar. Sin embargo, saliendo del juego y en un tono más serio, dijo que había que sacarlo del cuarto para que no se lastimara o muriera. En ese momento, Mar no mostró molestia, pero minutos después las cámaras captaron cómo rompió en llanto dentro del cuarto, desconsolada. Dalilah, sin saber el motivo, entró a abrazarla pensando que su imitación había sido la causa, pero no fue así: había un motivo mucho más profundo.

mil se entiende el sentir de mar, si ella lo sintió así, y dalilah no debió decirlo en primer lugar, pero es verdad q cuando fueron al cuarto, dalilah ya no siguió con eso y se lo dijo, q no era un personaje y q deberían sacar a la mariposa. entonces🫠



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bmytJzNTXE — riv (@ponyoogirl) August 26, 2025

¿Dalilah Polanco se burló de los padres de Mar Contreras en la dinámica de roles de La casa de los famosos México 2025?

La tensión se apoderó de La casa de los famosos México 2025 luego de que Mar Contreras rompiera en llanto por un comentario de Dalílah Polanco durante una dinámica de roles. Según contó a sus compañeros de cuarto Noche, la actriz recordó que en alguna ocasión compartió con Dalílah un sueño en el que una mariposa se convertía en su padre, por lo que para ella estos insectos son una señal de sus padres fallecidos. “Ya le había contado todo. Ahorita que se mete al ejercicio y empieza a hablar de mis papás… y le iba a decir: ‘Con mis papás no te metas’”, expresó Mar entre lágrimas a Aarón y Elaine.

Ante la incomodidad, Dalílah entró a cuarto Noche para aclarar lo sucedido, pero Mar le reclamó de manera tajante que no usara temas tan sensibles en un simple juego. “No metas a mis papás en este ejercicio. Yo pude haber metido algo de tu familia; es un ejercicio que tiene que ver conmigo, no con lo que representan para mí las mariposas”, le dijo con firmeza. Polanco, por su parte, aseguró que su intención era proteger al insecto porque sabía lo que significaba para ella. “Y fue honesto, eh; quería que no le hicieran daño”, argumentó la comediante.

Mar estuvo llorando porque Dalilah tocó un tema muy sensible para ella en el juego de imitación y fue lo del tema de sus papás. pic.twitter.com/EWwsKXi4Fe — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 26, 2025

Aunque Dalílah mostró arrepentimiento, Mar insistió en que la situación le dolió profundamente. “Utilizaste lo que te dije de mis papás que están muertos… ¿Cómo crees que yo puedo recibir ese comentario sabiendo lo que hay detrás y ya lo sabías?, ¿por qué usas algo tan poderoso? Hay límites que no se pueden cruzar”, manifestó Contreras.

Polanco respondió con una disculpa: “Te ofrezco una disculpa porque no es correcto”.

Finalmente, Dalílah reiteró que nunca tuvo intención de herirla y se comprometió a ser más cuidadosa en el futuro. “Estoy ofreciendo una disculpa… Trataré de ser más cuidadosa con la información que yo reciba de tu parte. Si en algo te ofendí, te ofrezco una disculpa de la manera más honesta”, dijo. Tras escucharla, Mar aceptó el gesto y concluyó: “Está bien, te lo agradezco”, sellando el momento con un abrazo de reconciliación que calmó la tensión en la casa.

Así reaccionaron las redes sociales al comentario de Dalilah Polanco a Mar Contreras en La casa de los famosos México

Los internautas no perdonaron el comentario de Dalilah Polanco. En redes como X (antes Twitter), los usuarios expresaron su indignación:

“Que coraje, con eso no!!”

“Y pensar que me caía bien esa Dalilah, de las peores personas. Qué decepción”

“Qué irónica, neta qué bajo”

“Hasta Facundo no se ríe”

“Qué pésimo chiste”

“Dalilah es doble cara, qué pena porque era de las favoritas… ERA”

Además, se viralizó un momento anterior en el gimnasio, donde Dalilah, Facundo y Mariana Botas intentaban sacar otra mariposa. Fue ahí donde Dalilah dijo: “¡Otra mariposa! Le voy a decir a Mar que aquí está su papá otra vez”, y luego agregó: “Ay sí, deja lo saco, a su papá porque…”

Aunque Mariana la miró con desaprobación, Dalilah continuó con el comentario sin mostrar arrepentimiento.

El público ya pide la salida de Dalilah Polanco. Aunque algunos defienden que todo fue parte de una dinámica y que no hubo mala intención, otros consideran que hay límites que no deben cruzarse, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la muerte de los padres.