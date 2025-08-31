Mar Contreras y la enfermedad que la hizo llorar en La casa de los famosos México: ¿pedirá su salida?

Mar Contreras, actriz y cantante originaria de Culiacán, Sinaloa, ha generado atención dentro de La casa de los famosos México tras mostrar momentos de vulnerabilidad relacionados con su salud. Durante su participación en el reality, la actriz habló con lágrimas sobre la enfermedad que más ha marcado su vida, un tema que podría influir en su decisión de permanecer o abandonar el programa. ¿Qué fue lo que pasó?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Qué enfermedad confesó tener Mar Contreras?

Mar Contreras, reveló que el Covid-19 marcó su vida de manera significativa. La actriz no solo se contagió en 2022, sino que también vivió pérdidas personales importantes: sus padres y su suegro fallecieron durante la pandemia, y debido al distanciamiento social no pudo despedirse de ellos. Estos hechos han sido mencionados por Mar con profundo dolor durante su estancia en el reality show.

Aunque Mar no ha confirmado padecer secuelas permanentes ni complicaciones médicas actuales, su relato evidencia el impacto emocional y psicológico que la enfermedad le provocó. Ante las cámaras, la actriz se quedó en llanto, mostrando cómo el Covid-19 no solo afectó su salud física, sino también su bienestar emocional, un factor que podría influir en su continuidad dentro de La casa de los famosos .

Mar Contreras llora / Redes sociales

¿Qué es el Covid-19 y cómo afecta a quienes lo padecen?

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los coronavirus, capaz de generar desde síntomas leves hasta cuadros respiratorios graves. La mayoría de los casos se recupera sin necesidad de hospitalización, pero ciertos grupos, como adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes, pueden experimentar complicaciones más serias.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto u olfato, dolor de cabeza, muscular o de garganta, diarrea, congestión nasal y sarpullido. En casos graves, se puede presentar dificultad para respirar, dolor en el pecho o confusión. La transmisión ocurre principalmente por gotas respiratorias en espacios cerrados y entre personas en contacto cercano, y puede ocurrir incluso en personas asintomáticas.

Covid-19 / Archivo

¿Pedirá Mar Contreras su salida de La casa de los famosos tras revelar su enfermedad?

Hasta el momento, Mar Contreras no ha confirmado que planee abandonar el programa. Sin embargo, su estado emocional ha llevado a los televidentes y seguidores a especular sobre la posibilidad de que consideren pedir su salida. La producción del programa tampoco ha emitido declaraciones oficiales al respecto, por lo que cualquier decisión futura dependerá de la propia actriz y de cómo se sienta dentro del juego.

Usuarios en redes sociales que siguen el reality han señalado que la salud física y emocional de la habitante puede influir en su desempeño y en la permanencia dentro del programa. En el caso de Mar, la combinación de estrés, recuerdos dolorosos y la convivencia intensa en un espacio cerrado podría ser un factor que valore antes de continuar. Por ahora, el público seguirá atento a sus próximos movimientos y declaraciones dentro del reality, mientras la actriz sigue compartiendo su experiencia y emociones con los demás habitantes de la casa.

