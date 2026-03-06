Violeta Isfel responde a cuestionamientos acerca de trastornos alimenticios de Eiza, ¿le tocó verlos en ‘Lola érase una vez’?

La actriz Violeta Isfel habló sobre los trastornos alimenticios que en su momento enfrentó Eiza y en medio de la rivalidad que tuvieron en un momento durante las grabaciones de Lola, érase una vez, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre los trastornos alimenticios de Eiza? Esto recordó de su etapa juntas. / Redes sociales

Eiza revela que enfrentó trastornos alimenticios

Eiza compartió públicamente que desde temprana edad enfrentó una relación complicada con su cuerpo y habló sobre los trastornos alimenticios que atravesó. La actriz explicó que el origen de esa situación se remonta a la etapa posterior a la muerte de su padre, cuando comenzó a experimentar cambios emocionales que influyeron en su forma de alimentarse. “Durante la mayor parte de mi vida, mi relación con mi cuerpo ha sido complicada. Comenzó a una edad temprana, tras la repentina muerte de mi padre, cuando lidié con la depresión comiendo compulsivamente, intentando calmar un dolor que no había procesado”, dijo en una publicación en sus redes sociales.

En su testimonio, también relató que durante la adolescencia enfrentó cambios físicos mientras procesaba el duelo. “A los 13 años, había ganado 13 kilos casi de la noche a la mañana, lidiando con el duelo, la pubertad y la confusión, todo a la vez”, compartió. La actriz explicó que años después, cuando su carrera comenzó y su imagen empezó a recibir atención pública, la presión aumentó. “A los 15, de repente, me vi envuelta en el ojo público. Cada imagen era diseccionada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo”.

También habló sobre el momento en que comenzó a vigilar constantemente su apariencia física y su peso. “Me obsesioné: me pesaba constantemente, medía mi peso en kilos, me preguntaba si perder más peso me haría gustar a la gente o si yo me gustaría a mí misma”, señaló. Con el tiempo, explicó que ese proceso la llevó a reflexionar sobre la relación entre la mente y la percepción del cuerpo. “Lo único que aprendí de todo esto es lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemos cambiar cuando nos lo proponemos”, concluyó.

Violeta Isfel rompe el silencio sobre los trastornos alimenticios de Eiza. / Redes sociales

¿Cuándo trabajaron juntas Violeta Isfel y Eiza?

Lola, érase una vez reunió en su elenco a Violeta Isfel y Eiza cuando la telenovela se estrenó en 2007. Años después, Isfel recordó el proceso que la llevó a integrarse al proyecto y contó que inicialmente audicionó para el papel principal, personaje que la producción decidió fuera para Eiza como protagonista. La actriz explicó que, aunque buscó ese papel, terminó siendo seleccionada para un personaje secundario dentro de la historia.

Al hablar de ese momento de su carrera, Isfel recordó cómo era presentarse a los castings para personajes de su edad. “Yo era una morra de 20 años y no daba una chava de 20 años jamás. Pero yo estaba aferrada a querer hacer castings para esos personajes. No porque no pudiera actoralmente, sino que no podía físicamente”, expresó. Durante las grabaciones compartió escenas con Eiza y señaló que en ese periodo la relación entre ambas no era cercana. “Justamente en esa época Eiza no me quería mucho”, comentó.

Con el paso del tiempo, la actriz explicó que hubo un cambio en la dinámica entre ellas debido a una situación personal relacionada con su hijo. Según relató, Eiza desarrolló una amistad con Omar, hijo de Isfel, lo que influyó en el trato entre ambas. “Después se enamoró de Omar... Omar y ella hicieron una conexión bien padre y ahí se entendieron muchas cosas”, mencionó.

Violeta Isfel recuerda a Eiza en plena fama y habla de sus trastornos alimenticios. / Redes sociales

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre Eiza?

La actriz Violeta Isfel fue cuestionada sobre los trastornos alimenticios que en su momento dio a conocer Eiza. Isfel explicó que en ese tiempo no percibió una situación relacionada con ese tema, ya que el equipo estaba concentrado en el ritmo de trabajo que implicaba la producción.

“Esa versión yo no la viví, nosotros estábamos muy enfocados a sacar adelante la chamba porque Lola, érase una vez nos exigió mucho, no solamente íbamos a nuestros llamados a grabar, había que aprenderse coreografías, fotos para una revista o grabar otras canciones para los discos que venían, yo la veía a ella a full, trabajando y trabajando”, comentó Isfel en una entrevista con medios. También recordó que durante ese periodo la actriz convivía con su hijo. “Ahí se llevaba muy bien con Omar, mi hijo era muy chiquito, tenía como tres años y lograron una complicidad bastante padre”.

Isfel señaló que, con el paso del tiempo, observa el momento actual de la actriz desde otra perspectiva y habló sobre los procesos personales que cada persona enfrenta. “No debe ser simple, nunca he vivido ni padecido un trastorno alimenticio, pero la depresión sí, y muchas veces ni tú sabes que estás metida en un relajo, depende mucho de la vida de cada quién. Vale la pena recalcar que eso ya quedó en el pasado”, dijo. También agregó: “Hoy es una gran mujer y hay que quedarnos con eso”.

