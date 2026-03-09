¿Kate del Castillo se convertirá en madre? Revela la contundente pertición que le hizo Eric del Castillo

Kate del Castillo habló sobre la posibilidad de convertirse en madre, luego de las peticiones de su padre, el actor Eric del Castillo, ¿será que adoptará? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Kate del Castillo en pánico tras sismo en México: ¡Así sobrevivió a la alerta sísmica!: “Qué pinch* susto”

¡Le piden que adopte! Kate del Castillo responde si quiere tener hijos. / Redes sociales

¿Cuál fue la petición de Eric del Castillo a su hija Kate del Castillo?

Kate del Castillo habló sobre las visitas que realiza con frecuencia a México para ver a sus padres, Kate Trillo y Eric del Castillo. Durante un encuentro con la prensa, la actriz explicó que aprovecha cada oportunidad para pasar tiempo con su familia cuando está en el país.

“Muy bien, como siempre muy feliz. Vengo a visitar a mis papás, (mi papá) está divino. Vengo a cada rato, vengo todo el tiempo”, mencionó la actriz al referirse a la cercanía que mantiene con ellos y a las constantes visitas que realiza.

Un reportero le comentó: “Tu papá quiere que te cases”. Ante ello, Kate reaccionó y señaló que su padre también ha expresado otro deseo sobre su vida personal. “Y también quiere que tenga hijos, imagínate”, dijo la actriz, al referirse a los comentarios que el actor suele hacerle.

No te pierdas: Eric del Castillo se sincera sobre su testamento y sus herederos; ¿quién se quedará con su herencia?

Kate del Castillo deja clara su postura sobre tener hijos. / Redes sociales

¿Kate del Castillo quiere ser mamá?

Kate del Castillo también habló sobre la posibilidad de convertirse en madre durante su encuentro con medios. La actriz fue cuestionada sobre si en algún momento ha considerado la maternidad, luego de que en ocasiones su padre, el actor Eric del Castillo, ha expresado su deseo de verla tener hijos.

En medio de la conversación, una reportera le planteó la opción de la adopción al comentarle: “A lo mejor adoptar”. Ante ello, la actriz respondió de manera directa sobre su postura respecto a ese tema.

“Ay no, perdón, no es que sea malo, pero no, nunca he querido ser madre”, mencionó Kate del Castillo, dejando claro que la maternidad no ha sido un proyecto dentro de sus planes personales.

No te pierdas: Eric del Castillo estuvo al borde del colapso a sus 91 años, revela su hija Verónica ¡Lo diagnosticaron mal!

Kate del Castillo fue cuestionada sobre la posibilidad de adoptar y aclaró si convertirse en madre está en sus planes. / Redes sociales

¿Quién es Kate del Castillo?

Kate del Castillo es una actriz nacida el 23 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Inició su carrera en la televisión a principios de la década de 1990 y se dio a conocer a los 19 años al protagonizar la telenovela Muchachitas en 1991. A partir de entonces participó en diversas producciones televisivas en América Latina, entre ellas Alguna vez tendremos alas (1997), La mentira (1998), Ramona (2000) y Bajo la misma piel (2003-2004).

Uno de los personajes con los que alcanzó mayor proyección fue Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur, estrenada en 2011. A lo largo de su trayectoria también ha trabajado en cine y plataformas digitales. En 2017 protagonizó la serie de drama político Ingobernable, donde interpretó a Emilia Urquiza, la primera dama de México.

En el cine participó en producciones como La misma Luna (2007), donde tuvo su debut en una película dirigida al mercado de Hollywood, además de aparecer en títulos como No Good Deed (2014), Los 33 (2015), El Chicano (2019) y Bad Boys for Life (2020). En el ámbito personal, estuvo casada con el exfutbolista y conductor Luis García Postigo entre 2001 y 2004, y posteriormente con el actor y cantante Aarón Díaz, con quien contrajo matrimonio en 2009 y se divorció en 2011.

No te pierdas: Lisset recuerda tras divorcio de Demián Bichir que le fue infiel con Kate del Castillo: “Lloré mucho”