Actriz se rapó frente a cámaras en plena escena de telenovela: ¡Nadie lo esperaba! VIDEO

Una escena en una telenovela transformó la televisión mexicana luego de que una actriz apareció rapándose la cabeza como parte de la historia, recordamos el icónico momento que fue un parteaguas de los melodramas.

¿Qué actriz se rapó para una telenovela?

Se trata de Cynthia Klitbo, quien sorprendió al raparse la cabeza como parte de una escena para una telenovela. La actriz nació el 11 de marzo de 1967 en la Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera, y durante parte de su infancia también vivió en la zona de Popotla. Es hija de padre danés y madre mexicana originaria de Veracruz. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintas producciones de televisión que la han mantenido activa en la pantalla.

Sus primeros trabajos comenzaron a mediados de la década de 1980 en la telenovela Vivir un poco. Posteriormente se integró a otros melodramas como Amor en silencio, Cómo duele callar, Mi segunda madre y Yo compro esa mujer. En 1991 participó en Cadenas de amargura, producción en la que compartió escena con Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza. Ese mismo año también apareció en Vida robada, donde trabajó junto a Sergio Goyri.

Con el paso de los años continuó participando en diferentes producciones televisivas. En 1997 formó parte de la telenovela Alguna vez tendremos alas, donde compartió créditos con Kate del Castillo y Humberto Zurita. Más adelante también apareció en proyectos como La casa en la playa, junto a Marga López e Ignacio López Tarso, y años después participó en Hijas de la luna, producción de Nicandro Díaz, donde compartió escenas con Danilo Carrera y Omar Fierro.

La vez que Cynthia Klitbo se rapó en televisión para una escena de telenovela. / Redes sociales

¿Para qué telenovela se rapó Cynthia Klitbo?

La actriz Cynthia Klitbo recordó una de las escenas más comentadas de la telenovela El privilegio de amar, producción de Carla Estrada, en la que su personaje toma una decisión que marcó el rumbo de la historia. En el melodrama interpretó a Tamara, quien en un momento clave confiesa a Víctor Manuel, personaje de René Strickler, los actos que cometió por él. Tras escucharla, él la rechaza, lo que lleva al personaje a realizar una acción que quedó registrada como una de las escenas más recordadas de la trama: raparse la cabeza.

La escena ocurre después de que Tamara enfrenta el rechazo de Víctor Manuel, situación que detona un giro en el desarrollo del personaje. En ese momento de la historia, la mujer decide raparse, una acción que formó parte de la narrativa del melodrama y que fue realizada por la propia actriz durante la grabación. Con el paso de los años, el momento volvió a comentarse entre seguidores de la telenovela y en programas dedicados a recordar escenas emblemáticas de producciones televisivas.

En entrevista para el canal Tlnovelas, Klitbo habló sobre cómo se llevó a cabo aquella escena y lo que significó para ella en ese momento. “Ah sí, decían que (me pagaron) millones de pesos, esa historia fue muy importante en mi vida. Acababa de terminar con Francisco (Gattorno), me quedé con esto en la cabeza de ‘Quiero cambiar la vibra’, entonces cuando supe que al personaje lo iban a hacer que se suicidara, otra vez, dije ‘¿Por qué no la tapamos?’, no me pagaron extra por eso. Carla y su pareja en aquel entonces me regalaron un brillantito y fue un detalle muy lindo, no fue de pago, fue de corazón”, relató la actriz al recordar cómo surgió la decisión de raparse durante la grabación.

Cynthia Klitbo y la escena en la que se rapó en una telenovela: por qué ocurrió. / Redes sociales

¿Qué actrices se han rapado en telenovelas?

Además de Cynthia Klitbo, a lo largo de la televisión mexicana, otras actrices también han realizado escenas en las que sus personajes deciden raparse como parte del desarrollo de la historia. Uno de los casos es el de Natasha Dupeyrón, quien participó en una versión de la escena para el remake de El privilegio de amar en la telenovela Los hilos del pasado (2025), donde su personaje atraviesa un momento decisivo dentro de la trama y la acción forma parte del desenlace del melodrama.

Otro ejemplo ocurrió en la telenovela Sueño de amor (2016), producción de Juan Osorio. En esta historia, la actriz Betty Monroe interpretó a Esperanza Guerrero, una maestra y madre de familia que enfrenta un diagnóstico de cáncer de estómago. Dentro del desarrollo del personaje, se muestra el momento en que decide raparse antes de comenzar con el tratamiento de quimioterapia.

