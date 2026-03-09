Cynthia Klitbo ¿en peligro? Revela miedo tras hospitalización y diagnostico de enfermedad incurable “Mi hija no está lista”

En diciembre de 2025, la actriz Cynthia Klitbo alarmó a los fans tras haber sido hospitalizada de emergencia, debido a un cuadro grave de estrés. Ella misma reveló ante la prensa que todo surgió por unos síntomas que presentó en su cuerpo, por los que se realizó estudios médicos.

¿Por qué fue hospitalizada Cynthia Klitbo?

“Después de 20 análisis descubrieron que tengo Hashimoto, una enfermedad autoinmune que no se quita nunca y solo se controla. Se relaciona con la tiroides y tiene que ver con el estrés”, comentó Cynthia Klitbo.

“Estuve enferma y, para serles muy honesta, me asusté muchísimo. Se me subió horrible la presión por el estrés y me mandaron al hospital. Pude haber llegado a cosas peores, como un infarto, y todo por estar de aprensiva y preocuparme por cosas que no venían al caso. Ahora estoy más al pendiente de mí y de la vida. Me desestresé”.

“Hago ejercicio y me alimento bien. Me cuido mucho y disfruto más de la vida”.

Cynthia Klitbo se enfrenta a una enfermedad autoinmune. / IG: @laklitbocynthia

Cynthia Klitbo revela su mayor miedo tras ser diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto

Ahora que está diagnosticada con esta enfermedad, Cynthia Klitbo nos contó si ha tenido miedo a morir.

“Claro que sentí miedo, pero no por irme de este mundo, sino porque mi hija no está lista para que me vaya. He tenido una vida maravillosa. Me he enamorado muchas veces y he vivido desamores. Tengo una carrera espectacular y me conocen en todos lados. He sido premiada en otros países y aquí. Si me voy, no me quedaría con ganas de algo. Aunque, mientras esté viva, seguiré soñando”.

Compartió los cuidados rigurosos a los que debe someterse para llevar una vida más sana.

“Hago mucho ejercicio y me alimento bien. De hecho, antes tampoco comía cosas que no se deben, pero ahora sí no debo comer harinas, azúcares y leguminosas. Hay complementos alimenticios que colaboran, como el butirato y la glutamina. Es una lista interminable. En conclusión, como más sano”.

Luego del susto que vivió, Klitbo se ha enfocado en disfrutar de su hija y su vida.

“Decidí relajarme y confiar en Dios. Llegué a este mundo sin nada y desnuda. Así que no vale la pena atesorar absolutamente nada. Me importa más mi hija y mi vida. No hay otra cosa más importante que eso. Me cuido mucho y disfruto más de la vida”.

Cynthia Klitbo supera crisis económica / Redes sociales

¿Qué personaje interpreta Cynthia Klitbo en Corazón de oro?

Cynthia Klitbo platicó sobre su personaje de “Roberta Ifigenia”, que interpreta en “Corazón de oro”, producción de Pedro Ortíz de Pinedo.

“Es una mujer muy leal a la familia y puede convertirse en villana con las personas que cree que dañarán a los suyos. Tiene su lado villano, amoroso y de lealtad. Disfruto interpretar a cualquier personaje. Sobre todo, cuando tienen sus intrigas, mundo interno y carnita”.

Externó su gratitud por ser una actriz versátil: “De eso se trata. No hay que encasillarse en un solo personaje. Estudié actuación para hacer a todo tipo de personajes. A veces me toca ser la princesa, la reina, la esclava, y ahora haré a una ama de llaves. Soy muy feliz”.

Cynthia Klitbo no quiere saber nada del amor / Instagram

¿En qué proyectos ha trabajado Cynthia Klitbo?

Telenovelas: Cynthia Klitbo ha participado en varias como “Vivir un poco” (1985), “Cadenas de amargura” (1991), “La dueña"(1995), “Teresa” (2010), “Monteverde” (2025) y actualmente “Corazón de oro”, entre otras.

Programas: La hemos visto en “Bailando por un sueño” (2005), “Mujeres asesinas” (2010), Secretos de villanas (2022) y "¿Quién es la máscara?” (2025), entre otros.

Cine: Ha estado en Ellos trajeron la violencia (1990), Morena (1995), La paloma de Marsella (1999) y Desnudos (2004).

Teatro: Ha participado en “La rosa de dos aromas” (2000), “La piel en llamas” (2011) y “Rosa de dos aromas” (2016).

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia. Esto es lo que se conoce sobre su estado de salud y las causas del susto. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto, que tiene Cynthia Klitbo?

Definición: Es un trastorno autoinmunitario que afecta a la tiroides. Se presenta cuando el sistema inmunitario ataca las células de la tiroides, lo que ocasiona una reducción en la producción de hormonas (lo que se conoce como hipotiroidismo).

Población afectada: En general, se desarrolla en las mujeres de mediana edad.

Síntomas: Existen varios síntomas que pueden ser un foco de alerta, como piel seca, dolor y rigidez articular, fatiga y pereza, debilidad muscular, depresión y caída del pelo, entre otros.

Fuente: mayoclinic.org.

