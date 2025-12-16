Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia: “Casi me muero”, dice la actriz de Teresa
¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo? La actriz de Teresa fue hospitalizada de emergencia y esto es lo que se ha informado sobre su salud.
Cynthia Klitbo presentó problemas de salud que requirieron su hospitalización de emergencia, situación que fue dada a conocer en las últimas horas y que generó atención en el medio del espectáculo, ¿qué le pasó a la actriz de las telenovelas Teresa y Cadenas de amargura? Aquí te contamos.
¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?
Cynthia Klitbo explicó que el motivo de su hospitalización de emergencia estuvo relacionado con un episodio de estrés que encendió las alertas médicas. En un encuentro con medios, la actriz relató que los estudios que le realizaron fueron determinantes para dimensionar el momento que atravesaba.
“Estrés y qué bueno, porque yo cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, compartió Klitbo, al tiempo que señaló los efectos visibles del tratamiento: “Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”.
¿Cuál es el estado de salud de Cynthia Klitbo tras ser hospitalizada de emergencia?
La actriz detalló que su condición está vinculada a un periodo personal complejo, marcado por la vulnerabilidad emocional y la presión acumulada. “Y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando super vulnerable”, expresó.
Cynthia Klitbo también habló desde un plano más íntimo sobre cómo ha enfrentado este proceso, señalando el apoyo espiritual que ha encontrado: “Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios… y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí”, afirmando que los momentos difíciles que atravesó hoy los siente resarcidos.
¿Quién es Cynthia Klitbo, actriz que fue hospitalizada?
Cynthia Klitbo es una actriz mexicana con una trayectoria consolidada en la televisión, especialmente en el género de la telenovela, donde construyó una carrera marcada por personajes de carácter fuerte y presencia constante en producciones de alto impacto. Nacida el 11 de marzo de 1967, creció entre distintos barrios capitalinos y desde muy joven encontró en la actuación un camino profesional que comenzó a abrirse paso a mediados de la década de 1980.
Hija de padre danés y madre mexicana originaria de Veracruz, Klitbo se fue posicionando con el paso de los años como un rostro recurrente en historias melodramáticas, en las que destacó principalmente por interpretar antagonistas, aunque también ha tenido etapas como protagonista y participaciones especiales.
A lo largo de su carrera ha trabajado con productores clave de la televisión mexicana y ha compartido créditos con figuras centrales del medio, manteniéndose vigente durante varias décadas y adaptándose a distintos formatos y etapas de la industria. Algunos de sus papeles más destacados fueron en:
- Mi segunda madre
- Yo compro esa mujer
- Cadenas de amargura
- La dueña
- El privilegio de amar
- Peregrina
- Palabra de mujer
- Atrévete a soñar
- Teresa
- De que te quiero, te quiero
- La sombra del pasado
- Vino el amor
- Hijas de la luna.
ENTRE LÁGRIMAS, Cynthia Klitbo REVELA que terminó HOSPITALIZADA por ESTRÉS. ¿Tienes algún mensaje para ella? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/JkbAcj9rAF— Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 15, 2025