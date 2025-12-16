Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia: “Casi me muero”, dice la actriz de Teresa

Cynthia Klitbo presentó problemas de salud que requirieron su hospitalización de emergencia, situación que fue dada a conocer en las últimas horas y que generó atención en el medio del espectáculo, ¿qué le pasó a la actriz de las telenovelas Teresa y Cadenas de amargura? Aquí te contamos.

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia. Te contamos cuál es el estado de salud de la actriz de Teresa y qué se sabe tras el ingreso médico. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo explicó que el motivo de su hospitalización de emergencia estuvo relacionado con un episodio de estrés que encendió las alertas médicas. En un encuentro con medios, la actriz relató que los estudios que le realizaron fueron determinantes para dimensionar el momento que atravesaba.

“Estrés y qué bueno, porque yo cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, compartió Klitbo, al tiempo que señaló los efectos visibles del tratamiento: “Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”.

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia. Esto es lo que se conoce sobre su estado de salud y las causas del susto. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Cynthia Klitbo tras ser hospitalizada de emergencia?

La actriz detalló que su condición está vinculada a un periodo personal complejo, marcado por la vulnerabilidad emocional y la presión acumulada. “Y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando super vulnerable”, expresó.

Cynthia Klitbo también habló desde un plano más íntimo sobre cómo ha enfrentado este proceso, señalando el apoyo espiritual que ha encontrado: “Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios… y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí”, afirmando que los momentos difíciles que atravesó hoy los siente resarcidos.

Emergencia médica para Cynthia Klitbo. Esto es lo que ocurrió y lo que se ha dicho sobre su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Cynthia Klitbo, actriz que fue hospitalizada?

Cynthia Klitbo es una actriz mexicana con una trayectoria consolidada en la televisión, especialmente en el género de la telenovela, donde construyó una carrera marcada por personajes de carácter fuerte y presencia constante en producciones de alto impacto. Nacida el 11 de marzo de 1967, creció entre distintos barrios capitalinos y desde muy joven encontró en la actuación un camino profesional que comenzó a abrirse paso a mediados de la década de 1980.

Hija de padre danés y madre mexicana originaria de Veracruz, Klitbo se fue posicionando con el paso de los años como un rostro recurrente en historias melodramáticas, en las que destacó principalmente por interpretar antagonistas, aunque también ha tenido etapas como protagonista y participaciones especiales.

A lo largo de su carrera ha trabajado con productores clave de la televisión mexicana y ha compartido créditos con figuras centrales del medio, manteniéndose vigente durante varias décadas y adaptándose a distintos formatos y etapas de la industria. Algunos de sus papeles más destacados fueron en:



Mi segunda madre

Yo compro esa mujer

Cadenas de amargura

La dueña

El privilegio de amar

Peregrina

Palabra de mujer

Atrévete a soñar

Teresa

De que te quiero, te quiero

La sombra del pasado

Vino el amor

Hijas de la luna.

