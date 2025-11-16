Natasha Duperyrón habría superado a Cynthia Klitbo en esta escena del remake de ‘El privilegio de amar’

Hace algunas semanas, se estrenó ‘Los hilos del pasado’, la nueva versión de la telenovela ‘El privilegio de amar’. El remake ha generado mucha expectativa, principalmente, por el personaje de ‘Tamara’, quien en su momento fue encarnado por Cynthia Klitbo y ahora es interpretado por Natasha Dupeyrón.

Y es que, para muchos, Cynthia Klitbo dejó “la vara alta” debido a la manera en la que le dio vida a la villana de la historia y todo lo que hizo para que se viera “más real”. Incluso se llegó a rapar de verdad para representar la espiral de locura en la que estaba cayendo su personaje.

Los fans de la primera actriz consideraron que Dupeyrón no era apta para el papel, no solo por su juventud, sino también por su falta de experiencia en personajes de villana. No obstante, Natasha ha callado bocas y hasta habría superado a Klitbo en una escena, ¿cuál fue?

Natasha Dupeyron / Redes sociales

¿Qué opina Cynthia Klito de que Natasha Dupeyrón interprete a ‘Tamara’?

Cuando José Alberto ‘el Güero’ Castro, quien produce ‘Los hilos del pasado’, anunció a Natasha Dupeyrón como la nueva ‘Tamara’, hubo muchas quejas. Algunos hasta llegaron a pensar que Klitbo no estaría de acuerdo.

Sin embargo, Cynthia no solo le deseó lo mejor a Natasha, sino que también aseguró que era la indicada para el papel, señalando que ya había trabajado con ella en el pasado y sabía que era alguien muy talentosa.

“Me da mucho gusto. Natasha es de mis bebés en la vida, fue de mis primeras hijas. Viene de una dinastía maravillosa. Es una muy buena actriz y yo estoy segura de que ella le va a dar vida y su propia vida al personaje de Tamara. Estoy muy orgullosa de ella”, manifestó.

También dejó claro que Natasha no está obligada a raparse como ella lo hizo en ‘El privilegio de amar’, destacando que esa escena ni siquiera estaba en el guion original y fue idea suya.

Por su parte, la joven se dijo sumamente agradecida por los comentarios de su “antecesora” y aseguró estar esforzándose mucho para darle su propia chispa al personaje.

Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Cuál es la escena en la que Natasha Dupeyrón habría superado a Cynthia Klitbo en el remake de ‘El privilegio de amar’?

En redes sociales, se han hecho diversas comparativas de escenas hechas con Cynthia Klitbo y Natasha Dupeyrón en sus respectivas producciones. Si bien en la mayoría se concuerda en que Klitbo lo hace mejor, hubo una en específico que desató un debate.

Se trata de la escena de “la luna de miel”. En dicha secuencia, ‘Tamara’, tras haber forzado a ‘Victor Manuel’ (que en el remake se llama Carlos) a casarse con ella por un embarazo ficticio, quiere obligar al protagonista a tener intimidad. Este último se niega diciéndole que ama a ‘Cristina’ y dejándola sola en el cuarto de hotel.

La ‘Tamara’ de Klitbo, tras el rechazo, se toma unos medicamentos y después se pone a llorar por el desamor de ‘Victor Manuel’. En tanto, la de Natasha se pone a gritar como loca que ‘Carlos’ “no le podía hacer eso”, ya que “era su luna de miel”. Al mismo tiempo que comienza a despeinarse y llorar desconsoladamente.

Si bien algunos afirman que Dupeyrón se vio “sobreactuada”, la gran mayoría sostiene que su interpretación en esa escena “superó” a Klitbo.

¿Quién es quién en el remake de ‘El privilegio de amar’?

‘Los hilos del pasado’ es el nuevo remake de ‘El privilegio de amar’, novela que se estrenó en 1998. La adaptación es producida por José Alberto ‘el Güero’ Castro y fue lanzada a mediados de octubre, contando con la participación de Yadhira Carrillo, quien regresa a los melodramas tras varios años de ausencia. Aquí te contamos quién es quién en la novela:

Yadhira Carrillo es Carolina Guiller: En ‘El privilegio de amar’, su personaje se llamaba Luciana Hernández y fue interpretado por Helena Rojo. Es la madre de Cristina.

En ‘El privilegio de amar’, su personaje se llamaba Luciana Hernández y fue interpretado por Helena Rojo. Es la madre de Cristina. Bárbara López es Cristina: El personaje fue anteriormente interpretado por Adela Noriega

El personaje fue anteriormente interpretado por Adela Noriega Emmanuel Palomares es Carlos: Su personaje fue encarnado por René Stricker y llevaba el nombre de Víctor Manuel. Interés amoroso de Cristina.

Su personaje fue encarnado por René Stricker y llevaba el nombre de Víctor Manuel. Interés amoroso de Cristina. David Zepeda es el Padre Salvador: Su personaje fue interpretado por César Evora y tenía el nombre de Padre Juan de la Cruz. Es el padre de Cristina.

Su personaje fue interpretado por César Evora y tenía el nombre de Padre Juan de la Cruz. Es el padre de Cristina. Natasha Dupeyrón es Tamara: Su personaje fue interpretado por Cynthia Klitbo. Rival de Cristina.

Su personaje fue interpretado por Cynthia Klitbo. Rival de Cristina. Eduardo Santamarina es Manuel Navarro: Su personaje fue interpretado por Andrés García y tenía el nombre de Andrés. Es el esposo de Luciana/Carolina.

