¿Natasha Dupeyrón se rapará como Cynthia Klitbo? Así será su impactante apariencia en Los hilos del pasado

La icónica escena de 1999 en El privilegio de amar, cuando Cynthia Klitbo decidió raparse frente a cámaras, quedó grabada en la memoria de los televidentes. Más de dos décadas después, Los hilos del pasado, el nuevo proyecto producido por José Alberto Castro, traerá de vuelta esa historia con un elenco renovado encabezado por Natasha Dupeyrón.

La actriz, conocida por su versatilidad y trayectoria desde niña, asume ahora uno de los personajes más complejos de su carrera: ‘Tamara’, una mujer calculadora, obsesiva y emocionalmente inestable. Desde el anuncio de su participación, los seguidores no han dejado de preguntarse si Natasha también se atreverá a raparse la cabeza, tal como lo hizo Klitbo en su momento.

Natasha Dupeyron anuncia su nuevo personaje en ‘El privilegio de amar’ / Instagram

¿Cómo será la nueva versión de El privilegio de amar?

La historia vuelve con el nombre Los hilos del pasado, sustituyendo a la telenovela Amanecer. Bajo la dirección de Salvador Garcini, la producción promete rescatar la esencia del clásico de 1998, pero con un tratamiento visual y narrativo actualizado.

En esta versión, Natasha Dupeyrón interpreta a Tamara, una mujer elegante y manipuladora que vive consumida por sus propias inseguridades. Ella se obsesiona con Carlos, uno de los solteros más codiciados, pero al mismo tiempo mantiene una relación secreta con Leonardo, su cómplice en las intrigas que buscan separar a Cristina y su esposo.

Durante una entrevista para el portal entretelenovelasmagazine.com, Dupeyrón explicó que su personaje “no sabe estar en calma; todo lo quiere controlar, y por eso todo se vuelve un caos”. Añadió que el reto fue encontrar humanidad en una mujer marcada por sus contradicciones: “Tamara manipula porque teme mostrarse vulnerable; su mente es un torbellino constante”.

El director Salvador Garcini la animó a llevar la interpretación al límite.

“Me dijo: ‘Llévalo al máximo, exagera los silencios, llena de música cada escena’. Me atreví y me divertí mucho, aunque fue agotador físicamente”, Natasha Dupeyrón

¿Natasha Dupeyrón se rapó para su personaje de Tamara en Los hilos del pasado?

Durante el rodaje, Natasha Dupeyrón trabajó intensamente para construir a una villana con matices. Según contó en Despierta en américa, el proceso incluyó ensayos físicos y emocionales que la sacaron de su zona de confort.

“Me salí de mí misma, terminé llena de moretones, pero valió la pena. Estoy contenta con el resultado; los personajes cumplen el propósito del melodrama: hacerte sentir más que pensar”. Natasha Dupeyrón

El personaje de Tamara representa el contraste perfecto entre la aparente perfección y el caos interno. Su obsesión por el control la lleva a tomar decisiones extremas y ese desequilibrio es lo que podría culminar en la famosa escena de rapado, una metáfora de pérdida, ruptura y transformación.

Aunque la producción no ha confirmado si la secuencia se repetirá, el reciente corte de cabello de Dupeyrón ha sido interpretado por los seguidores como una pista. En las redes de la actriz, las fotos con el nuevo look han acumulado miles de comentarios preguntando directamente si “Tamara también se quedará sin cabello”.

Además, Natasha compartió recientemente que sufrió un pequeño accidente doméstico, lo que la mantuvo alejada de las grabaciones por unos días. Sin embargo, ya se encuentra recuperada y lista para el estreno.

¿Cuándo y dónde ver Los hilos del pasado?

Los hilos del pasado estrena hoy lunes 27 de octubre a las 21:30 horas por Las estrellas. Con un elenco encabezado por Natasha Dupeyrón, José Pablo Minor y Ela Velden, el melodrama promete retomar el espíritu del clásico, con un enfoque moderno sobre los conflictos amorosos, las pasiones y las rivalidades femeninas.

La expectativa es alta, y muchos espectadores están atentos a ver si Natasha logra igualar o incluso superar el impacto que Cynthia Klitbo dejó con su recordada escena. Si la historia sigue la línea original, los primeros capítulos podrían mostrar cómo Tamara pierde el control, dando paso a una de las secuencias más intensas de la televisión mexicana.

