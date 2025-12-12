Galán de telenovelas, tras la muerte de sus padres y pensar en quitarse la vida, revela que está desempleado
El actor compartió cómo enfrentó un 2025 sin proyectos en televisión, mientras atraviesa el duelo por la pérdida de sus padres, quienes fallecieron con pocos días de diferencia.
Un actor de telenovelas de 45 años dio a conocer que no logró quedarse en ninguno de los castings a los que acudió para las produccion de la llamada Fábrica de Sueños tras la muerte de sus padres. Su testimonio abrió espacio para hablar sobre las transformaciones dentro de la televisora y el nuevo contenido que proyecta.
¿Qué actor no se quedó en ningún casting tras la muerte de sus padres?
Ricardo Franco sorprendió al revelar que 2025 ha sido uno de los años más complicados de su trayectoria, luego de no ser tomado en cuenta para participar en ninguna de las producciones de la Fábrica de Sueños de Televisa. El actor explicó que acudió a diversas pruebas y castings, pero ninguno se concretó, dejándolo fuera de la pantalla chica durante un periodo que calificó como especialmente retador a nivel profesional.
A lo largo del año, Franco intentó mantenerse activo en otros proyectos, pero no funcionó, a pesar de que algunos de sus colegas como David Zepeda (52 años), Gabriel Soto (50 años), Fernando Colunga (59 años) o Sebastián Rulli (50 años) son mayores que él y se mantienen vigentes en las producciones de la televisora.
¿Qué dijo Ricardo Franco sobre su falta de trabajo en las telenovelas?
Ricardo Franco abrió su corazón en una entrevista con Marco Antonio Silva para Todo para la mujer de Radio Fórmula, donde habló del complicado cierre de año que enfrenta. El actor contó que, por primera vez en su carrera, no logró quedarse en ninguna telenovela de Televisa, a pesar de haber acudido a múltiples pruebas. “Este año lo estoy cerrando con muchos cambios. Es el primer año que no hago ninguna novela. Hice cinco castings y extrañamente no hago novela”, explicó sobre una situación que lo tomó por sorpresa después de años de trabajo constante en la pantalla.
Franco detalló que incluso estuvo muy cerca de conseguir dos proyectos importantes dentro de la Fábrica de sueños, pero ninguno se concretó. “Los últimos dos cartuchos que tenía eran con Nacho Sada, iba de rival de David Zepeda en la que están haciendo ahorita, y con Pedro Ortiz de Pinedo, que es con quien terminé Quiero amarte”, expresó. Aunque reconoció que tuvo presencia en otros trabajos durante el año, como Rosario Tijeras 4 y Amor amargo, insistió en que los castings para televisión simplemente no resultaron.
“Gracias a Dios este año salió Rosario Tijeras 4 y Amor amargo, pero hice cinco castings y nada”, destacó el Ricardo Franco. Este periodo sin proyectos en televisión llega tras una serie de pérdidas personales que marcaron profundamente al actor. Durante la pandemia por Covid-19, enfrentó la muerte de sus padres con apenas nueve días de diferencia, un golpe emocional que aún resuena en su vida. A ello se sumó la partida de su perro y, tiempo después, la muerte de su abuelita, quien falleció tras ser arrollada por un camión en la Ciudad de México. Todo lo anterior lo llevó a pensar en quitarse la vida, pero salió adelante.
¿Quién es Ricardo Franco, actor que no trabajó en telenovelas en medio de la muerte de sus padres?
Ricardo Franco, nacido el 4 de septiembre de 1980 en Aguascalientes, México, es un actor de televisión formado en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Su trayectoria comenzó en 2008 con participaciones en La rosa de Guadalupe y un pequeño papel en la telenovela Querida enemiga, primeros pasos que lo acercaron de manera constante a la ficción televisiva.
Su carrera tomó fuerza con apariciones en proyectos como Mujeres asesinas, Mi pecado y Llena de amor. En 2011 obtuvo su primer gran reto al antagonizar la telenovela Ni contigo ni sin ti como José Carlos, un rol que consolidó su presencia en el género. Al año siguiente formó parte del reparto de la telenovela Amor bravío, compartiendo créditos con Silvia Navarro y Cristian de la Fuente, lo que reafirmó su posición dentro de la televisión mexicana.
