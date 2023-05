Actriz del Señor de los Cielos dice adiós al proyecto luego de 7 años: “Me desprendo de un pedacito de mí"

Karla Carrillo aseguró que ‘El señor de los cielos’ le brindó una gran familia quien la vio crecer y forjarse un nuevo carácter.

Una de las actrices con mayor trayectoria en la exitosa novela ‘El señor de los cielos’ dijo adiós recientemente al proyecto.

Se trata de Karla Carrillo, una actriz mexicana que se unió al elenco desde el 2016, no obstante la vimos en pantalla hasta el 2017, luego de 7 años de haber participado se dio a conocer que su desenlace en la historia había llegado.

Su personaje de Corina Saldaña, tuvo una inesperada muerte que le puso punto final a su participación.

Claro que no dejó pasar la oportunidad de externar en redes unas emotivas palabras de despedida a su personaje, a quien agradeció por haberle permitido crecer en su piel:

“Corina Saldaña, fueron 7 años de vivir contigo y lo único que puedo decirte es GRACIAS, por haberme elegido para vivir en ti, por haberme enseñado tanto, por hacerme ver que las cosas siempre son mejor si se dicen de frente aunque a la gente a veces eso le dé miedo, que ser valiente es una elección y que el carácter se nos va forjando conforme a las situaciones a las que la vida nos va enfrentando”, comentó.

Aunado a eso, también compartió lo mucho que apreciaba a sus compañeros: “Gracias por haberme regalado a una familia en la que todos estamos locos pero nos entendemos … Los amo compañeros!!!”.

Asimismo, añadió que sentía estar perdiendo una parte de ella, al momento de cerrar dicho ciclo, aun así tiene fe de qué nuevas cosas vendrán:

“Siento que hoy me desprendo de un pedacito de mí, pero sé que vienen distintos retos para los cuales estoy lista y en manos de dios! Te voy a extrañar!!!”, relató.

Corina Saldaña pretendía infiltrase en la familia Casillas, no obstante termina enamorada de Aurelio Casillas / Instagram: @karlacarillogo

Para finalizar mencionó al público quienes hicieron posible que lograra estar tantos años en la producción:

“Gracias a todo el público que me acompañó en este viaje y que me dieron chance de ganarme sus corazones mediante este personaje. Estoy feliz de ver todo el cariño que le tienen a Corina y eso me hace sentir satisfecha con el trabajo realizado donde cada día entregué mi máximo y hoy sé que valió la pena gracias a ustedes. Gracias a todos los involucrados en la realización”, concluyó.

Karla Carrillo interpretaba a Corina Saldaña una agente de la DEA en México / Instagram: @karlacarillogo

Muchos de sus compañeros de la novela como: Alejandro López, Denia Agalianu, Isabela Castillo, Karen Sandoval, Alan Slim, Maricela González, entre otros, se dieron a la tarea de dejarle un mensaje deseando lo mejor y señalando lo mucho que la van a extrañar:

“Felicidades en tu nuevo camino cargado de enseñanzas, gracias a tu Corina, que permanecerá en nuestros corazones”, “Qué fortuna haberte conocido Karla, te mereces las cosas más lindas de este planeta”, “Felicidades por tu gran trabajo. ¡Te extrañamos Corina Saldaña”, “El agradecimiento es para ti!! ¡Por ser tan chingona! Por tu gran trabajo, por esa generosidad y cariño que nos regalaste siempre. Ya vendrán nuevos y mágicos caminos para seguir creciendo Tqm”, comentaron.