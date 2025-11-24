Tras inesperado ‘accidente’, actriz regresa a las telenovelas luego de 20 años de ausencia: “Estoy preparada”

Tras ser protagonista de diversos memes por su bochornoso accidente en ‘Me caigo de risa’, Mariazel anunció su regreso a las telenovelas tras dos décadas de ausencia. La noticia sorprendió a todos, pues muchos solo la tenían en el concepto de que era conductora y comediante. Así fue cómo la famosa dio la noticia.

Mariazel / Redes sociales

Te recomendamos: Mariazel abre el debate sobre la monogamia y el poliamor; ¿cuál eligió la actriz?

¿Cómo fue el inesperado ‘accidente’ de Mariazel en ‘Me caigo de risa’?

Todo sucedió durante la transmisión del pasado 4 de noviembre. Mariazel estaba participando en una dinámica cuando, por el esfuerzo físico, soltó una flatulencia. Lejos de sentirse avergonzada, la integrante de la llamada ‘Familia disfuncional’, simplemente dijo:

“Se me salio uno” Mariazel

Esto provocó las risas de todos los presentes, incluyendo a Michelle Vieth, el Guana y Faisy, quienes no pudieron seguir con la dinámica. Por supuesto, el momento no pasó desapercibido en redes sociales y los internautas no solo aplaudieron la “valentía” de Mariazel al admitir lo ocurrido, sino que también le hicieron memes.

El propio Faisy, conductor principal del programa, escribió: “La más gRaseoasa de la familia jajaja es lo máximo @mariazelzel”. Por supuesto, la propia Mariazel también tomó el hecho con humor y hasta compartió el momento en sus plataformas.

Mariazel / Redes sociales

¿Cuál será la nueva telenovela de Mariazel?

A través de Instagram, Mariazel anunció que regresaría a las telenovelas después de 20 años. Pese a que se dijo muy emocionada por la noticia, también afirmó estar preparada para las críticas que podría recibir en redes sociales.

Resaltó que, si bien la mayoría de la gente la conoce más por su faceta como conductora, tiene experiencia como actriz de televisión y lo dará todo en su nuevo melodrama ‘Corazón de oro’.

Mariazel “Hoy quiero compartir algo que me tiene muy feliz: después de 20 años volveré a hacer una telenovela… Sé que muchos se sorprenderán y también tendré que enfrentar comentarios como ‘ella no es actriz’, porque ya los estoy leyendo. Por eso quise compartirles esto”

Indicó que “aunque muchos la ubican por la comedia, los deportes o el entretenimiento, su camino siempre ha sido la actuación”, destacando que, a lo largo de su vida, ha hecho dos telenovelas y más de 50 obras teatrales. Además de que, desde su infancia, trabajó como extra en algunos melodramas.

Por ello, le pidió al público que “respetara” su trabajo, indicando que, si bien puede no gustarles, tiene mucha experiencia para asumir este reto.

“Podrá no gustarles mi trabajo y lo respeto, pero eso no quita que estoy preparada para asumir este reto como todos los que he enfrentado en mi carrera. La actuación es mi vocación desde niña y me siento profundamente agradecida por esta oportunidad. Gracias por estar conmigo y prometo dar todo de mí para que lo disfruten”, manifestó.

Checa: Conductora de Me caigo de risa expone amenaza de muerte y muestra captura del violento comentario

¿Cuándo se estrena ‘Corazón de oro’, la telenovela en la que participará Mariazel?

‘Corazón de oro’ es la nueva producción de Pedro Ortiz. Aunque aún no se anuncia de forma oficial su sinopsis, se dice que contará la historia de una mujer que recibe la herencia de su patrón moribundo, causándole muchos problemas con la familia del occiso. En medio de todo esto, encontrará el amor.

Estos son algunos actores, además de Mariazel, que formarán parte del elenco:

Gala Montes

Mayrín Villanueva

Rafael Nova

Jorge Losa

Cynthia Klitbo

Moises Peñaloza

Se desconoce cuándo será la fecha de estreno. Sin embargo, se dio a conocer que las grabaciones habían comenzado hace poco, por lo que se especula que comenzará a emitirse en algún punto de 2026. En cuanto al personaje que interpretará Mariazel, solo se sabe que se llama Aurora.

Mira: ¡Mariana Echeverría ‘regresa’ a Me caigo de risa! Así reaccionó Faisy al momento inesperado ¿se fue del foro?