Mariana Echeverría destapa cómo nacen los juegos de Me caigo de risa y las redes no la perdonan ¿Indirecta?

Mariana Echeverría vuelve a estar en el centro de la conversación digital. Esta vez no fue por un nuevo proyecto ni por una aparición televisiva, sino por una serie de historias que compartió en Instagram durante una cena navideña y que rápidamente encendieron las redes sociales. Lo que parecía un video casual terminó por destapar uno de los secretos mejor guardados de Me caigo de risa, programa del que formó parte durante años y del que salió en medio de rumores, tensiones internas y una ruptura que hasta hoy sigue dando de qué hablar.

IG: @marianaecheve / Me caigo de risa

¿Qué secreto de Me caigo de risa reveló Mariana Echeverría en redes sociales y por qué desató polémica?

Todo comenzó cuando la comediante Mariana Echeverría compartió un video en sus historias de Instagram mostrando un juego que realizó durante su cena de Navidad. De inmediato, varios internautas señalaron que la dinámica era idéntica a una de las más populares de Me caigo de risa, lo que desató críticas y comentarios asegurando que había “copiado” el formato del programa del que fue parte muchos años.

Ante la ola de mensajes, la conductora decidió aclarar la situación y no se guardó nada. En un video posterior, Mariana explicó que el famoso juego no nació en Me caigo de risa, como muchos creen, sino que fue tomado originalmente de redes sociales, al igual que muchas otras dinámicas que se ven en televisión.

Fue ahí donde lanzó la declaración que encendió la polémica y que muchos interpretaron como una indirecta directa al programa que la catapultó a la fama.

Mariana Echeverría “El juego lo saqué de redes, y ahí les va, muchos juegos del programa son sacados de redes o de otros programas de TV (algunos adaptados), así que no se claven, ni siquiera sabía que lo tenían ahí”

Aunque Mariana Echeverría nunca mencionó directamente a Faisy, para muchos usuarios el mensaje tuvo un destinatario claro. La historia entre ambos no es desconocida y cada nueva declaración de la conductora es analizada con lupa por quienes siguen el conflicto desde hace años.

Mariana Echeverría y Faisy / Archivo TVNotas, @galavision e internet

¿Qué pasó realmente entre Faisy y Mariana Echeverría y cómo ese pleito provocó su salida de Me caigo de risa?

La salida de Mariana Echeverría de Me caigo de risa nunca fue del todo clara, pero con el tiempo ella misma ha ido revelando detalles que explican el distanciamiento. De acuerdo con información publicada por TVNotas, la conductora protagonizó un fuerte encontronazo con Faisy que terminó por romper la relación laboral entre ambos.

El propio conductor dejó claro en su momento que “no volvería a trabajar” con ella, marcando un antes y un después dentro del programa. Tiempo después, Mariana confirmó en un live que el conflicto se originó tras sentirse humillada durante su participación en Faisy Nights.

En ese espacio, la conductora relató uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional, cuando se encontraba embarazada.

“Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo. Tiempo después, perdí al bebé y le echaron la culpa a él”. Mariana Echeverría

Las declaraciones causaron una fuerte revelación entre sus fans, no solo por la gravedad del tema, sino por la carga emocional que Mariana dejó ver al hablar de esa etapa. A partir de ese conflicto, la relación laboral se volvió insostenible.

Mariana Echeverría y Faisy tenían una gran amistad que se fracturó a raíz del problema. / Instagram: @marianaecheve / @faisirrito

¿Por qué Mariana Echeverría no volvió a Me caigo de risa y qué papel jugó la producción en su salida?

Finalmente, la propia Mariana Echeverría explicó que su salida fue una decisión tomada por la producción, luego de que Faisy manifestara su negativa a seguir grabando con ella. Según su versión, el programa ya no tenía la misma dinámica ni energía de antes, lo que influyó en la decisión final.

“El chiste es que se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo… Al final el programa ya no tenía la misma chispa, entonces al final, la producción decidió sacarme de ahí” Mariana Echeverría

Desde entonces, Mariana Echeverría tomó otros caminos profesionales y personales, pero cada vez que menciona o es relacionada con Me caigo de risa, el tema vuelve a generar conversación.