⁠⁠La casa de los famosos México: ¿Guana y Mariana Echeverría afectados por “maldición de Me caigo de risa”?

La participación de José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘el Guana’, en la tercera temporada de La casa de los famosos México ha generado una intensa controversia en redes sociales. El comediante, popular por su trabajo en ‘Me caigo de risa’ y el teatro musical, ha sido criticado por “traicionar” al ‘cuarto Noche’, motivo por el que se ha ganado el desacredito de televidentes e internautas, y algunos ya lo comparan con Mariana Echeverría.

Luis Rodríguez 'el Guana'

¿Por qué ‘el Guana’ cambió de cuarto en La casa de los famosos México?

Hace apenas una semana la “moneda del destino” obligó a Elaine Haro a hacer un pequeño reacomodo en los cuartos de La casa de los famosos México. La actriz decidió mandar a ‘Guana’ al cuarto Día, mientras que ella se fue a Noche.

La polémica en redes surgió cuando ‘Guana’ de manera casi inmediata, prometió lealtad y jugar para los intereses del cuarto Día, por lo que en redes surgió un gran rechazo hacia su actitud y decisión. “Yo no voy a nominar a nadie de aquí”, dijo a sus nuevos compañeros de cuarto.

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales, donde decenas de usuarios lo tacharon de “falso” y lo acusaron de jugar a dos bandas.

¿Por qué comparan al ‘Guana’ con Mariana Echeverría en La casa de los famosos México 2025?

En La casa de los famosos México 2024, Mariana Echeverría vivió una experiencia similar a la que está viviendo actualmente ‘el Guana’. Su paso por el reality fue recordado por bromas desafortunadas, aislamiento social y decisiones que fracturaron su imagen pública.

La participación de Echeverría se convirtió en una de las más criticadas del programa, al grado de ser expuesta por varios de sus excompañeros de Me caigo de risa, como el propio Faisy, quien ha señalado su deseo de no de volver a trabajar con la conductora.

Internautas ya han bautizado la situación de Mariana y ‘Guana’ como la “maldición de Me caigo de risa”, pues a pesar de ganar seguidores en sus redes oficiales, ambos han tenido desaprobación por parte del público y más comentarios que critican sus actitudes.

“Creo que en ‘Me caigo de risa’ hay una maldición. Jajajaja, primero la señora de los mangos (en referencia a Mariana Echeverría) y ahora este guey”. Comentario en ‘X’

Muchos fans señalan que el comediante ha perdido espontaneidad y autenticidad, elementos clave que antes definían su personalidad pública según más comentarios:



“Mar Contreras barrió con el traidor de Guana (en el posicionamiento)”,

“Lo salvaron varias veces en el team Noche. Falso, espero esté en la placa la siguiente semana” y

“El Guana, el mismo wey que celebró con cuarto noche sus dos regresos en nominaciones. Que hipócrita.”

Además, los seguidores del reality destacan que ambos exintegrantes del programa humorístico parecen compartir un patrón: querer agradar a todos y no quedar mal con nadie.

Faisy no quiere que Mariana Echeverría regrese a 'Me caigo de risa'

¿Cómo fue el posicionamiento entre Mar Contreras y ‘el Guana’ en LCDLFM 2025?

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La casa de los famosos México. Momentos antes, hubo un tenso momento en el “Posicionamiento”, donde ‘el Guana’ protagonizó un intercambio con Mar Contreras. Él expresó sentirse herido por algunas bromas y actitudes, mientras que ella respondió:

“No eres tan importante como para que mi energía se vaya en ti. Esto es un juego y cada quien juega como quiere”. Mar Contreras

A partir de ese momento, el comediante fue colocado en el centro de memes y apodos despectivos, siendo señalado como traidor, tibio e incluso manipulador por algunos internautas.

Su futuro dentro del programa dependerá no solo de sus decisiones estratégicas, sino también de su capacidad para reconstruir vínculos con sus compañeros y, sobre todo, con la audiencia.

