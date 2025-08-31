Elaine Haro sufre accidente bochornoso en La casa de los famosos México: “Podrías ser la Chimoltrufia”

Durante una dinámica en La casa de los famosos México 2025, Elaine Haro vivió un momento inesperado que dejó a todos en shock. Su reacción fue tan alarmante que varios habitantes se acercaron de inmediato, sin entender qué estaba ocurriendo. Lo que parecía una tarde divertida se convirtió en uno de los episodios más comentados del reality.

¿Qué pasó con Elaine Haro durante las dinámicas de La casa de los famosos México 2025?

Este sábado 30 de agosto, los habitantes de La casa de los famosos México 2025 vivieron una tarde llena de juegos y dinámicas organizadas por la Jefa de la casa. A pesar del cansancio acumulado tras una larga noche de fiesta, los participantes pusieron todo su empeño… aunque no todos sus cuerpos respondieron de la mejor manera.

Fue justo al iniciar la primera actividad que Elaine Haro sufrió un percance que nadie esperaba: uno de sus dientes se desprendió mientras escuchaba las instrucciones de la jefa. Según los videos que captaron el momento, Elaine se llevó la mano a la boca y observó, con preocupación, cómo un pedazo de su dentadura caía sobre su ropa.

¿Cómo reaccionaron los habitantes de La casa de los famosos México 2025 al accidente de Elaine Haro?

La preocupación fue inmediata entre Abelito, Aldo de Nigris, Mar Contreras y Mariana Botas, quienes no sabían si Elaine Haro estaba herida o si se trataba de algo más grave.

El incidente de Elaine Haro no pasó desapercibido. Ni en La casa de los famosos México 2025 ni redes sociales, fans y seguidores del reality no tardaron en comentar lo sucedido:



“Bueno bueno, ya van varios, ¿qué pedo, la mayoría no tiene su dentadura real?”

“¡Ay, ayuden a mi niña!”

“Ahora resulta que a todos se les ha caído un diente”

“Como Abelito se quita los lentes para verla bien”

“Mariana, ¿es hielo de verdad?”

“Una razón más de por qué no deben de usar carillas…”

Las reacciones mezclaban preocupación, humor y curiosidad. Los espectadores no podían creer que Elaine, estuviera enfrentando un accidente tan bochornoso en pleno reality.

¿Fue grave el accidente de Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025?

Afortunadamente, Elaine Haro aclaró que no se trataba de un diente natural, sino de una carilla dental, lo que alivió la preocupación de los demás participantes y del público. Facundo, otro de los habitantes del programa, bromeó sobre la situación, señalando que lo más importante era que Elaine pudiera lucir su sonrisa en las fiestas de la casa, al estilo de la Chimoltrufia, aquel icónico personaje de El Chavo del 8 que también perdió un diente.

Dalila Polanco, otra habitante, se aseguró de que Elaine estuviera bien, a lo que la joven respondió que no había sufrido ninguna herida ni estaba en peligro su salud, confirmando que solo se trataba de un accidente estético.