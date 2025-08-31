Así fue como Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México, conoció al ‘Changoleón’

Uno de los personajes más recordados de ‘Incógnito’, programa conducido por Facundo, fue ‘Changoleón’, cuyo nombre real es Samuel González Quiroz. Se trata de una persona en situación de calle con problemas de alcoholismo que aparecía en algunas secciones del show, volviéndose una celebridad. Aquí te contamos cómo fue que conoció al ahora participante de ‘La casa de los famosos México’ y qué pasó con él desde que dejó el programa hasta su presunta muerte.

Historia de Facundo y Changoleón / Redes sociales

¿Cómo inició la amistad entre Facundo y ‘Changoleón’?

Durante una invitación al pódcast ‘La cotorrisa’, Facundo contó que conoció a ‘Changoleón’ en las calles de Coyoacán. En aquel entonces, quería dejar de hacer una sección en la que actores pagados fingían pelear por una infidelidad.

Debido a que ya tenían contratada la limusina y todo el material para esta sección, le dijo al vagabundo que si se quería subir a dar un paseo. Al ver su forma tan curiosa de actuar e interactuar con los demás y el éxito que tuvo su aparición en pantalla, se le ocurrió hacer un segmento sobre él.

Facundo “Decidimos que todas las cosas que teníamos para el programa de infieles, las usaríamos para invitar gente. Teníamos contratado un table, una limusina, el boliche, las alitas. (Dijimos) ‘Llenemos la limusina de gente rara’. Empezamos a meter gente, la que sea, y nos topamos con Changoleón. Le dijimos: ‘¿Jalas con nosotros?’ y él, muy tranquilo, contestó: ‘De pelos’... Fue un programazo, se subieron otros a la limusina, pero no brillaron”

El presentador comentó que le pagaba 500 pesos por programa. Dicha cantidad disminuyó a 200 después de que le pagara a un restaurante para que le dejara comer todo lo que quisiera.

En algún punto, Facundo intentó ayudarlo y lo metió en un centro de rehabilitación para que dejara su consumo de alcohol. Desafortunadamente, al salir de dicho lugar, recayó en el vicio: “Dejó el alcohol un rato. Cuando salió de rehabilitación, Changoleón como de ‘déjenme en esa banca’. Dijimos: ‘En 15 minutos va a volver a tomar’”, dijo.

El cómico también narró que le pidió a un empleado que lo dejara vivir en su casa, a cambio de pagarle la renta. Debido a los desastres constantes de ‘Changoleón’, la convivencia fue imposible y la celebridad volvió a vivir en las calles.

¿Qué pasó con ‘Changoleón’ tras finalizar ‘Incógnito’?

Tras terminar Incógnito, Facundo no supo mucho de ‘Changoleón’, más que, en ciertas ocasiones, iba a casa de sus exsuegros a preguntar por él, bajo la excusa de que le debía dinero.

“Mis exsuegros vivían cerca de Coyoacán. El wey va y toca allí. El wey cobra las fotos en 30 pesos y los autógrafos en 15”, contó en ese entonces.

De acuerdo con el conductor, había veces en que sí lo veía, pero no lo reconocía, por lo que siempre le pedía que se comunicara con “Facundo” para que le pagara el dinero que le debe.

Al parecer, ‘Changoleón’ se gastaba lo obtenido en fotos y autógrafos en bebidas alcohólicas hasta el aparente final de sus días. En 2023, se reportó que había muerto en las calles de Coyoacán.

Facundo y Changoleón / Redes sociales

¿Quién es el ‘Changoleón’?

Samuel González Quiroz, mejor conocido como ‘Changoleón’, era un adulto mayor con problemas de alcoholismo, que vivía en las calles de Coyoacán. Saltó a la fama en 2004, cuando apareció en el programa ‘Incógnito’.

En ese programa, tuvo su propia sección en la que lo ponían a hacer diversas actividades, consolidándose como uno de los personajes más populares. Incluso, el propio Facundo ha admitido en el pasado que esta persona llegó a ser más popular que él en su momento

Luego de que el show finalizara en 2008, este personaje desapareció de la televisión abierta. Si bien Facundo tuvo otros proyectos posteriores, ‘Changoleón’ no formó parte de ellos.

Se decía que era un profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que estaba casado y tenía hijos. Sin embargo, su adicción al alcohol los alejó de ellos. Facundo solo pudo confirmar que sí era maestro.

En febrero de 2023, se reportó que había muerto en las calles de Coyoacán por complicaciones de salud derivadas de su alcoholismo y precaria situación de calle. No obstante, esto nunca ha sido confirmado.

