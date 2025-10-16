Una de las conductoras más queridas de La casa de los famosos México ¿a la competencia? Esto revelan

El éxito de La casa de los famosos México no solo conquistó al público, también encendió la lucha entre televisoras. A pocas semanas del final de su tercera temporada, los rumores apuntan a que la competencia estaría interesada en contratar a una de las conductoras más queridas del reality show, buscando aprovechar su carisma y el fenómeno mediático que ha construido frente a las cámaras. La batalla por el talento está más viva que nunca y podría traer un giro inesperado en la televisión mexicana con estos cambios.

No te pierdas: Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, “se deschongaron”, según Marie Claire Harp

¿Quién es la conductora de La casa de los famosos México que busca Telemundo? / Foto: IG/marieclaireoficial

¿En qué otro reality quieren contratar a la conductora de La casa de los famosos México 2025?

La guerra por el talento sigue encendida entre las grandes cadenas televisivas, y esta vez el rumor llega con fuerza desde el set de Dulce y picosito. La participación de diversas personalidades de la industria en ‘La casa de los famosos México’ 2025 llamó la atención de la competencia y, ahora, buscarían lanzar contundentes propuestas para llevarlos con ellos.

Durante la reciente emisión del programa, el periodista Gabriel Cuevas reveló que la televisora de La casa de los famosos, reality en su emisión de Estados Unidos, presuntamente estaría con la intención de llevarse a una de las conductoras más queridas a sus filas. ¿De quén se trata?

¿A qué conductora de La casa de los famosos México quiere contratar en otro reality?

Marie Claire Harp podría estar en la mira de la producción de La casa de los famosos de Telemundo. Según reveló el periodista Gabriel Cuevas, la televisora estadounidense estaría interesada en llevarse a la venezolana, quien actualmente brilla como una de las conductoras más carismáticas de La casa de los famosos México 2025.

“Me enteré que a la Marie Claire la está buscando Telemundo, se la quieren llevar de conductora. Tú sabes que la conductora de Telemundo, de repente tiene un ojo y que ven en ella un potencial muy Galilea y la quieren convertir en una Galilea, pero de Telemundo”, dijo Cuevas, dejando claro que la competencia no le quita la vista de encima.

El rumor no solo confirma el gran momento profesional que atraviesa Marie Claire, sino también el interés de las cadenas internacionales por figuras que conectan con el público latino de manera natural y poderosa. Al momento, esto no ha sido confirmado por la venezolana, así como por alguna fuente oficial de la televisora. Por esta razón, queda en estricta calidad de rumor dicha información.

Telemundo busca fichar a Marie Claire Harp, una de las conductoras más populares del reality mexicano. / Foto: IG/marieclaireoficial

No te pierdas: ¡Marie Claire Harp huye de la prensa y choca su auto! Rumores la señalan como la nueva pareja de Jorge Losa

¿Marie Claire regresará como conductora a la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Marie Claire Harp, una de las presentadoras más queridas de La casa de los famosos México, dio a entender que no podría formar parte de la siguiente edición del reality show, ya que asumirá un nuevo reto profesional: participar en la cobertura del Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Ambos eventos, que se celebrarán en un mismo año, demandarán gran parte de su agenda.

La conductora, quien ha conquistado a la audiencia con su carisma frente a las cámaras, explicó que su trabajo con TUDN le abre las puertas a una experiencia internacional sin precedentes.

“Estamos emocionados por el talento deportivo que tenemos en este país y la representación deportiva que tenemos, estamos abiertos a recibir tantos países porque somos mundialistas y ya estamos listos con el equipo de TUDN”, compartió Marie Claire durante un encuentro con medios de comunicación. “Amamos mucho el futbol y estamos preparando todo lo que tiene que ver para que el público disfrute la pasión futbolística”, agregó.

Además, adelantó que su participación no se limitará al Mundial. “Voy a estar en la parte deportiva también con los Olímpicos, nos vamos a Milán, estamos con todo lo que tiene que ver en el área de deportes”, explicó la conductora, quien agregó que este cambio profesional implica un viaje de trabajo para “empezar a crear historias para el mundial”.

Aunque Marie Claire expresó su cariño por el proyecto de La casa de los famosos México, reconoció que el calendario deportivo podría chocar con las fechas del reality show: “Ojalá que sí se pueda, el Mundial va a estar muy pegado de La casa de los famosos, ahí es donde tenemos que ver si se compaginan las fechas, pero yo estaría muy contenta de repetir este proyecto”.

Telemundo buscaría a Marie Claire para convertirla en su nueva Galilea Montijo. / Foto: IG/marieclaireoficial

No te pierdas: Pablo Chagra confronta a Marie Claire por reemplazarlo en La casa de los famosos México: Esto le dijo