Aarón Mercury confiesa si tiene o no contrato de exclusividad, ¿abre la puerta a nuevas televisoras?

Aarón Mercury rompió el silencio tras su salida de La casa de los famosos México 2025 y aclaró los rumores que circulaban sobre su futuro profesional. El creador de contenido y ahora exhabitante del reality show revelo si firmó un contrato de exclusividad con ninguna televisora.

Con su característico estilo directo, el influencer dejó claro si buscará aprovechar las oportunidades que se le presenten ¿sin atarse a nadie?

Aarón Mercury tiene proyectos en puerta tras salir de La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/aaronmercury

¿Aarón Mercury niega contrato de exclusividad?

Aarón Mercury despejó las dudas sobre su futuro en televisión luego de su salida de La casa de los famosos México 2025. En medio de rumores sobre una posible alianza con Televisa, el influencer dejó claro que no tiene ningún tipo de contrato de exclusividad con la empresa, por lo que no descarta escuchar propuestas de otras televisoras, incluso de la competencia.

“Yo no tengo contrato de exclusividad. Ahorita estoy trabajando aquí a gusto, depende qué suceda”, mencionó Aarón Mercury ante los medios de comunicación, dejando la puerta abierta a nuevas oportunidades incluso en otras empresas.

Aarón Mercury confiesa si tiene contrato de exclusividad con alguna empresa. / Foto: IG/aaronmercury

¿Aarón Mercury está molesto por su eliminación en La casa de los famosos México 2025?

Lejos de mostrar inconformidad por su salida del reality show, Aarón Mercury se mostró tranquilo y agradecido con el público que lo apoyó durante su paso por La casa de los famosos México 2025. Su eliminación generó gran polémica, pues se enfrentó en el carrusel con Shiky, quien logró llegar a la final y quedarse con el cuarto lugar.

“Yo estoy a gusto con lo que me tocó, sea como sea lo que haya pasado yo estoy feliz. Uno entra viendo a ver si la gente lo puede conocer más y de buena manera, no que te conozcan más y te odien todos, eso se me dio, que la gente me tratara con amor y al día de hoy sigo recibiendo” Aarón Mercury

Aarón Mercury también reiteró que su salida no frenó su carrera, pues continúa con múltiples proyectos en marcha. “Sí, yo ando full. Ya están diciendo que ya ando más fuera de mi casa que dentro”.

“Honestamente se ganaron cositas, con que yo tenga a mi gente feliz, a la de antes no la decepcione y a gente nueva conociéndome, yo feliz”, compartió con una sonrisa, confirmando que vive uno de los mejores momentos de su trayectoria.

Aarón Mercury, se muestra confiado ante nuevas oportunidades de trabajo. / Foto: IG/aaronmercury

¿Quién es el influencer Aarón Mercury?

Aarón Hernández González, mejor conocido como Aarón Mercury, nació el 2 de noviembre del 2000 en Querétaro, México, y se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento digital.

Su carisma y autenticidad lo llevaron a conquistar millones de seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se consolidó como uno de los influencers mexicanos más populares gracias a su estilo fresco, humorístico y cercano a su audiencia.

A pesar de su éxito en plataformas digitales, Aarón ha demostrado que su talento va más allá de las redes. Actualmente participa en el Las estrellas bailan en Hoy, donde comparte escenario con la actriz Briggite Bozzo, mostrando una faceta distinta: la del baile y la competencia televisiva. Su participación ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes celebran cada paso que da en su carrera artística.

Fuera del foco mediático, Aarón mantiene una estrecha relación con su familia, especialmente con su madre, Nancy González, a quien suele dedicar tiernos mensajes en redes sociales.

Además, comparte su pasión por el contenido digital con su hermano Rodrigo, quien también es influencer. Juntos representan una nueva generación de creadores mexicanos que están conquistando tanto el mundo virtual como la televisión.

