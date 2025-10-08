Aarón Mercury revela secretos ocultos de La casa de los famosos México que ¿nadie ve?

Aunque muchos creen que todo lo que ocurre en La casa de los famosos México se transmite sin filtros, Aarón Mercury tiene otra versión. El influencer, sexto eliminado del reality, compartió en una entrevista que hay momentos que simplemente no llegan a la pantalla. No acusa, no señala, pero sí deja claro que su experiencia fue más compleja de lo que se vio en televisión. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Detalles oscuros?

¿Por qué Aarón Mercury asegura que hay secretos ocultos en La casa de los famosos México?

Aarón Mercury, exparticipante de La casa de los famosos México, fue invitado al podcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, donde habló abiertamente sobre su experiencia en el reality. Durante la charla, soltó una frase que dejó a muchos pensando: “Sí, me llevé secretos de La casa”.

El influencer explicó que hay situaciones que vivió dentro del programa que no fueron vistas por el público o al menos eso fue lo que su entorno le comentó.

“Luego dices ‘se ve todo’ y no, hay muchas cosas que no se ven. Pregunté ‘¿Cómo vieron esto que dije o hice?’ Y me decían no, eso no se vio”. Aarón Mercury

Sin embargo, el creador de contenido nunca aclaró puntualmente a qué se refería, ni que es lo que dice que no se vio en pantalla, lo que dejó más dudas que respuestas.

¿Por qué Apio Quijano asegura que no todo lo que pasa en La casa de los famosos México se transmite en televisión?

Apio Quijano quien también fue parte del reality en su primera temporada, respaldó esta idea al revelar que sí hay cosas que no se muestran en La casa de los famosos México, y contó una anécdota con Wendy Guevara durante la primera temporada. Recordó que una vez se metieron a bañar juntos; él pensó que sí saldría en la tv.

Apio Quijano “Yo estaba aterrado porque hubo una vez que Wendy y yo nos metimos a bañar juntos. Ya ves que cuando te metes a bañar con alguien, prenden la cámara. Yo me metí en calzoncillo, pero ya sabes cómo es Wendy, que le vale… ella completamente encu... Y yo así de: ‘¡Wendy, nos van a prender la cámara y van a verte!’. Estaba aterrado. La cosa es que no salió, pero sí suceden muchas cosas así.”

Sin embargo, muchos fans no compran esta versión. Aseguran que para eso existe el 24/7, y aunque entienden que hay cosas que el público no debe escuchar, también creen que no todo se puede esconder. Según ellos, hay momentos que inevitablemente se filtran, y por eso dudan de que tantos secretos puedan mantenerse fuera del alcance de los espectadores.

“Ojalá solo se refiera a cuando nos censuraban, pero éramos medio conscientes de lo que estábamos hablando. Tipo cuando Elaine hablaba de otra realidad y lo censuraban, o cuando Aarón habló en el baño y afuera sobre su descontento con la producción, y también lo censuraron. Porque si son otras cosas, entonces el 24/7 sería una trampa. O capaz Aarón solo se refiere a lo que la producción ponía en las galas, cosa que no tiene nada que ver, porque ahí sí que no salía nada.”



“Es obvio que no sale todo, porque solo hay como seis cámaras y no pueden estar grabando a todos al mismo tiempo. Hay momentos en los que voltean las cámaras o de repente las quitan y solo dejan un cuarto en pantalla.”

