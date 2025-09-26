Apio Quijano confiesa por qué no asiste a las galas de ‘La casa de los famosos México’ ¿Confirma favoritismo?

En medio de todos los escándalos por presunto fraude que ha enfrentado esta temporada de ‘La casa de los famosos México’, Apio Quijano, quien participó en la edición del 2023, da de qué hablar al revelar por qué dejó de asistir a las galas del reality.

Apio Quijano / Redes sociales

No te pierdas: Facundo vs. Poncho de Nigris y su familia; afirma que solo se “aferran a la fama” y “promueven la violencia”

¿Cuándo fue la última vez que Apio Quijano asistió a una gala de ‘La casa de los famosos México’?

La última vez que Apio Quijano, quien fue el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2023’, estuvo presente en una gala fue el 12 de agosto de 2023. El cantante asistió brevemente para tomarse una foto con el llamado ‘team Infierno’.

Apio causó mucha polémica durante su presencia en las galas debido a que era muy directo al momento de dar sus puntos de vista. Incluso, llegó a protagonizar varios encontronazos con los panelistas y hasta con un conductor.

La pelea más sonada fue la que tuvo con Mau Garza, quien en ese entonces conducía las postgalas. En aquel entonces, Apio estaba hablando sobre la estrategia del ‘team infierno’ para llegar juntos a la gran final, cuando Mau lo interrumpió, lo que causó la molestia del artista.

Por supuesto, Quijano reclamó esta situación, a lo que Garza le dijo que, si no se sentía cómodo, podía retirarse del foro. El exintegrante de Kabah se dijo muy dolido por esta situación. Ante esto, tanto la producción como el propio Mau ofrecieron disculpas públicas.

Aunque no reaccionó de manera directa, Apio sostuvo en su momento que no tenía ningún problema con Mau y hasta se dijo dispuesto a platicar con él para aclarar las cosas.

Apio Quijano en las galas de La casa de los famosos México / Redes sociales

Te recomendamos: Mariana Treviño regresa a ‘Mentiras’ y defiende al Guana tras ser llamado ensamble de teatro por Alexis Ayala

¿Qué dijo Apio Quijano sobre la producción de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Si bien se llegó a pensar que el cantante Apio Quijano ya no iba a las galas de ‘La casa’ por todo lo sucedido en su temporada, esto no es así. Durante una reciente transmisión en vivo, el artista habló sobre sus verdaderos motivos.

El intérprete de ‘La calle de las sirenas’ mencionó que sí lo han invitado en varias ocasiones, pero se ha negado por motivos que “no puede contar”. Pese a que se negó a dar más detalles, señaló que no le gustaba la forma en la que la producción busca que se “apoye” a ciertos participantes.

“Hay una razón por la que no voy. La verdad es que estoy muy a gusto y, ¿saben también qué? Cuando vas, luego como que te piden ser muy… como de apoyar a uno y así. Dices: ‘Pues sí, pero no me gusta su juego y por qué voy a tener que ir y defender su juego’. Si voy, hablaría de quien a mí me parece que está bien” Apio Quijano

Para algunos usuarios, las declaraciones de Apio serían la prueba fehaciente de que la producción del reality presuntamente busca “controlar la narrativa” para que la gente apoye o repudie a ciertos habitantes.

#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 Bravo 👏 el apio dice que no quiere ir a las galas por que la producción le obliga a darle apoyo a alguien que él no apoya y no le gusta su juego, todos sabemos de quien habla verdad? pic.twitter.com/GCJCgRxGHS — ashtar (@AshtarCD) September 26, 2025

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En la novena semana de ‘La casa de los famosos México’, todos los habitantes, con excepción de Mar Contreras, quien es la primera finalista, quedaron nominados. Estos son los que están en la placa actualmente:

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Abelito

Aarón Mercury

Shiky

Dalilah Polanco

Durante la gala de hoy 26 de septiembre, se realizará una dinámica para que un famoso salga de la placa y, probablemente, se convierta en el segundo finalista. Dicho evento comenzará a las 10 pm, y se podrá ver en el canal de Las estrellas y la app de VIX.

Mira: ¿Muerte en La casa de los famosos México? Comercial provoca indignación en redes sociales ¿Lo borraron?