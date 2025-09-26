¿Producción de ‘La casa de los famosos México’ reconoce fraude? Lanzan comunicado sobre las votaciones

Luego de que varios usuarios reportaran fallas en el sistema de votaciones de ‘La casa de los famosos México 2025’, la producción del reality comparte un comunicado admitiendo que sí hubo un error, ¿confirman fraude?

¿Cuál fue el error en las votaciones de ‘La casa de los famosos México’?

Hace unos días, se realizó la novena gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Todos los habitantes, con excepción de Mar Contreras, quien se convirtió en la primera finalista, quedaron en la placa, es decir los nomados son:

Aarón Mercury

Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

Shiky

Como se sabe, tras anunciarse a los nominados, se abren las votaciones durante las pregalas, galas y postgalas. Aquellos que no tienen cuenta en VIX solo pueden votar una vez al día, mientras que los que contrataron en plan premium tienen hasta 10 votos, los cuales pueden distribuirlos como quieran.

En los últimos días, varios internautas han denunciado que el sistema no les deja ejercer sus votos y simplemente les marca error. Debido a esto, muchos empezaron a especular que presuntamente todo se trataría de un fraude para beneficiar a ciertos participantes, por lo que incluso amenazaron con entablar una denuncia ante la Profeco, institución encargada de ver que los servicios y productos cumplan con sus promesas.

Aunque la mayoría de los usuarios se dijeron indignados por esta situación, hubo algunos que defendieron el sistema y mencionaron que el error pudo haber sido ocasionado por un “colapso” en la página.

¿Qué dijo la producción de ‘La casa de los famosos México’ ante el error en las votaciones?

Tras mucho hermetismo, la producción de ‘La casa de los famosos México’ compartió un comunicado admitiendo que sí hubo una falla en su sistema de votaciones, por lo que han decidido recompensar a los fans.

Solo por hoy, 26 de septiembre, aquellos que cuenten con VIX Premium tendrán 20 votos disponibles. El sistema se abrirá durante las pregalas, galas y postgalas.

“Informamos a los suscriptores premium de ViX que tuvieron dificultad para ejercer su posibilidad gratuita de usar votos adicionales a los participantes de La casa de los famosos México, que durante la pregala, gala y postgala de hoy, por única ocasión podrán votar en total hasta 20 veces”, se lee.

Pese a esto, muchos internautas no quedaron conformes. Y es que consideran que debieron dar más votos por el fallo. También hay algunos que creen que esto tan solo es una nueva estrategia para beneficiar/perjudicar a ciertos participantes.

¿Cómo votar por tu favorito en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Aquí te dejamos los pasos para votar por tu favorito en ‘La casa de los famosos México’ 2025:

Entrar al sitio web de ‘La casa de los famosos México’ durante las pregalas, galas y postgalas. Escoger la opción de ‘Votar’, la cual se encuentra en la parte de arriba, del lado izquierdo de la página. Seleccionar a tu favorito y darle a la opción de ‘votar’. Si tienes VIX Premium, podrás hacer esto hasta 10 veces.

La próxima gala de eliminación se realizará el próximo domingo 28 de septiembre, a las 8:30 pm, y se podrá ver por el canal de Las estrellas, así como por la plataforma de VIX.

