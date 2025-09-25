¿Muerte en La casa de los famosos México? Comercial provoca indignación en redes sociales ¿Lo borraron?

La expectativa por la final de La casa de los famosos México 2025 quedó marcada por la controversia. La producción lanzó un comercial promocional que generó indignación en redes sociales. El video, difundido en las plataformas oficiales del reality, fue considerado insensible por un amplio sector de la audiencia, que exigió su eliminación inmediata. Los reclamos llegaron directamente a la productora Rosa María Noguerón. ¿Qué decía el polémico comercial?

Facundo arremetió contra Aarón Mercury en La casa de los famosos México / Especial

¿Por qué el comercial de La casa de los famosos México causó tanto enojo?

El material audiovisual publicado en las redes sociales de La casa de los famosos México comenzaba con la escena de un médico dando un diagnóstico desalentador:

“Nunca es fácil dar este tipo de noticias, pero según los resultados de los análisis, lo único que le puedo decir es que es cuestión de tiempo” Doctor del comercial de La casa de los famosos México

La paciente, se muestra inicialmente afectada, después sonríe al doctor y pregunta qué tiene que ver eso con el reality, a lo que el doctor responde: “Que no va a alcanzar a ver el final”.

El anuncio concluía con la tradicional invitación a seguir el programa: “Lunes a viernes, 10 de la noche por El 5. Domingo, 8:30, por Las estrellas y 24/7 por ViX. ¡Que viva la televisión!”.

Las críticas se hicieron visibles en la publicación original del programa, donde cientos de usuarios expresaron su molestia. Entre los mensajes más compartidos destacaron:



“Este tipo de comerciales parecen sacados de otra época, no entiendo cómo pensaron que funcionaría en 2025” y

“Los que hemos recibido un informe médico de este tipo sabemos que no es nada gracioso” .

La indignación escaló rápidamente hasta convertir la etiqueta de la realidad en tendencia nacional en X. La principal exigencia fue clara: que el video fuera retirado de todas las plataformas digitales. Finalmente, la producción atendió la petición y bajó el comercial de sus cuentas oficiales, por lo que ahora es imposible reproducir el video.

La casa de los famosos México 2025 / Captura de pantalla internet

¿Cómo votar por tu favorito en la gran final de La casa de los famosos México 2025?

Para poder votar en la gran final de La casa de los famosos México se realiza únicamente por medios digitales a través del portal oficial del programa.

Pasos para emitir tu voto:



Ingresar al sitio oficial de votación:

Accede al portal de La casa de los famosos México y selecciona el enlace “Vota” que aparece en su página oficial.

O también puedes escanear el código QR si aparece en transmisión:

Durante las transmisiones en televisión o en ViX, puede mostrarse un código QR que te dirija inmediatamente a la sección de votación.

Selecciona al finalista de tu preferencia:

En la sección de votaciones aparecerán los nombres o imágenes de los finalistas. Haz clic sobre quien quieras apoyar.

Confirmar tu voto:

Después de seleccionar, debes confirmar para que el voto quede registrado.

Límites y mecanismos según el usuario:

Si cuentas con suscripción premium , puedes emitir hasta 10 votos diarios para tu favorito. Algunas personas utilizan varios dispositivos o cuentas para emitir más votos, aunque esto depende de las reglas que la producción permita.



Ventana de votación

Las votaciones para la final se abren durante la gala y cierran poco antes del anuncio oficial del ganador.

La producción de “La casa de los famosos” podría estar engañando a los epsectadores / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos México 2025?

La controversia surge en plena recta final de La casa de los famosos México 2025, cuyo desenlace está programado para el domingo 5 de octubre de 2025, con transmisión en punto de las 20:00 horas por Las estrellas y en formato digital a través de ViX Premium.

Este año, el programa contó con 16 celebridades en aislamiento total durante 70 días, una dinámica que ha mantenido cautiva a la audiencia. Según cifras de Televisa, la interacción en redes ha superado los 17 millones de votos, consolidando a La casa de los famosos México como uno de los contenidos más comentados en la televisión nacional.

El ganador o ganadora se llevará un premio de 4 millones de pesos, cifra equivalente a las recompensas otorgadas en temporadas anteriores. Entre los finalistas, los enfrentamientos entre los habitantes de los cuartos Día y Noche han elevado la tensión y la expectativa entre los seguidores del programa.

