Aarón Mercury, tras ser eliminado de La casa de los famosos México, se une a Hoy ¿Será conductor?

El programa Hoy volvió a dar de qué hablar tras anunciar la llegada de un rostro muy conocido por los fans de La casa de los famosos México 2025. Durante la transmisión matutina, el foro se llenó de emoción cuando se reveló que Aarón Mercury, uno de los exintegrantes más comentados del reality, se unirá al programa Hoy y enseguida se encendieron las alarmas ¿llega como conductor?

Polémica de Aarón Mercury / Redes sociales

¿Aarón Mercury será nuevo conductor del programa Hoy tras su paso por La casa de los famosos México 2025?

La mañana comenzó con la visita del grupo finalista del reality, encabezado por Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México. Lo exhabitantes acudieron al matutino para compartir anécdotas de su paso por el reality y agradecer al público por su apoyo.

Sin embargo, en medio de la charla, Galilea Montijo anunció que tenían preparada una sorpresa especial para los invitados. Entre risas y expectativa, el foro se llenó de aplausos cuando Aarón Mercury entró al escenario, provocando sorpresa entre sus excompañeros.

La conductora y Aldo de Nigris le entregó una caja negra que contenía la noticia más esperada del día:

“Felicidades eres uno de los elegidos para formar parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy” Aarón Mercury

Con esto, el influencer se convierte en uno de los participantes más mediáticos de la nueva edición del concurso de baile, que promete una temporada llena de polémica, talento y mucha competencia.

¿Quién es Aarón Mercury y por qué su participación en Las estrellas bailan en Hoy causa polémica?

Aarón Mercury es un influencer con millones de seguidores en redes sociales, conocido por sus videos de comedia y estilo irreverente. Sin embargo, su fama digital no fue suficiente para evitar la controversia cuando fue presentado como nuevo habitante de La casa de los famosos México 2025 en un enlace en vivo con el programa Hoy.

Durante aquella transmisión, los conductores se volvieron tendencia por su reacción al no reconocerlo pues no tenían ni idea de lo que hacía en redes sociales.

La frase generó una ola de memes y comentarios divididos. Mientras algunos coincidían con los conductores, otros defendieron a Mercury, destacando su alcance en plataformas como TikTok e Instagram. El momento se convirtió en uno de los más virales del reality, y puso al influencer en el centro de la conversación mediática.

Ahora que Aarón Mercury se suma al elenco de Las estrellas bailan en Hoy, su presencia ha sido bien recibida por el público, que aplaude su evolución tras La casa de los famosos México 2025.

¿Cuándo inicia Las estrellas bailan en Hoy 2025 y quiénes son los famosos confirmados?

La nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025 arranca el próximo lunes 13 de octubre, dentro del matutino Hoy, transmitido por el Canal de Las estrellas. Esta séptima edición promete ser una de las más intensas, con 12 parejas de famosos, coreografías espectaculares, momentos virales y un jurado más exigente que nunca.

La producción llega justo después del final de La casa de los famosos México 2025, lo que garantiza que el público seguirá enganchado con el drama, el talento y la competencia en vivo.

Hasta ahora, los famosos confirmados para esta edición son:

Jessica Díaz , actriz y cantante

, actriz y cantante Aldo Guerra , actor

, actor Jimena Longoria , influencer y conductora

, influencer y conductora Gualy Cárdenas , esposo de Jimena

, esposo de Jimena Michelle González , actriz

, actriz Marcelia Figueroa , hija de Joan Sebastian

, hija de Joan Sebastian Chevo , comediante

, comediante Jade Fraser

Mallillany Marín

Aarón Mercury

Tania Rincón, conductora del programa, adelantó que esta temporada será una de las más reñidas, ya que los participantes tienen experiencia en el escenario y están dispuestos a darlo todo.