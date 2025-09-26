Tras ser ‘despedida’ de Venga la alegría, conductora se une al programa Hoy ¡Junto a su esposo!

Hace apenas tres meses, la salida de Jimena Longoria de Venga la alegría sorprendió a la audiencia. Aunque su llegada al matutino no fue sencilla, logró ganarse al público y consolidarse como una de las conductoras más queridas del programa. Tras su partida, los rumores sobre su futuro laboral no tardaron en surgir: algunos apuntaban que sería parte de La casa de los famosos, así como otros señalaron que solo se dio un tiempo para ella y su familia, pero ¡Ahora ya se sabe su paradero! ¡Llega al programa Hoy!

¿Qué hará Jimena Longoria, exconductora de Venga la alegría en el programa Hoy?

Después de meses de rumores, este 26 de septiembre se confirmó en vivo que Jimena Longoria será una de las participantes de Las estrellas bailan en Hoy, el reality de baile que forma parte del matutino. Pero no llega sola: su esposo Gualy Cárdenas también competirá junto a ella, convirtiéndose en la primera pareja oficial de la temporada.

La influencer y exconductora de Venga la alegría recibió una playera del programa como símbolo de bienvenida y declaró emocionada:

“Ahora sí me siento oficialmente parte de Las estrellas bailan en Hoy”. Jimena Longoria

Sobre su participación, Jimena confesó: “No saben lo agradecida y feliz que estoy, la verdad es que estoy nerviosa, pero también muy emocionada”.

Y al enterarse de que su pareja de baile sería Gualy, dijo:

Jimena Longoria “Estoy contenta porque es una persona que ya me conoce, con la que estaré en paz si me equivoco y que sé que me tiene mucha paciencia”.

¿Por qué Jimena Longoria decidió renunciar a ‘Venga la alegría’?

La salida de Jimena Longoria de Venga la alegría ocurrió hace apenas tres meses. Aunque fue sorpresiva, tuvo razones de peso. Según comunicadores cercanos a la producción, Jimena presuntamente habría solicitado un aumento de sueldo que no le fue concedido, lo que, supuestamente, la habría llevado a tomar la decisión de renunciar.

Otros rumores apuntan a motivos personales: su hija menor atravesaba un problema de salud delicado, lo que que presuntamente hizo que Jimena reconsiderara sus prioridades laborales. La influencer supuestamente quería pasar más tiempo con su familia, y eso también habría influido en su salida.

Antes de irse, Jimena agradeció públicamente a sus compañeros y a la producción por la oportunidad:

“Gracias por dejarme ser parte de este proyecto tan bonito. Me voy con el corazón lleno”. Jimena Longoria

Jimena Longoria se despide de ‘Venga la alegría’ / YT: VLA

¿Cuándo inicia ‘Las estrellas bailan en Hoy’ 2025 y quienes están confirmados?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy ya tiene fecha confirmada: el gran estreno será el lunes 13 de octubre, dentro del matutino Hoy, transmitido por el Canal de las Estrellas.

La producción promete una edición cargada de emociones, con 12 nuevas parejas de famosos, coreografías espectaculares, momentos virales y un jurado más exigente que nunca. Esta temporada llega justo después del final de La casa de los famosos México 2025, lo que garantiza que el público seguirá enganchado con el drama, el talento y la competencia en vivo.

Hasta ahora, las únicas celebridades confirmadas son:

Jimena Longoria

Gualy Cárdenas

Marcelia Figueroa , hija de Joan Sebastian

, hija de Joan Sebastian Michelle González

¿Podría Jimena Longoria quedarse de forma permanente en el matutino ‘Hoy’?

Aunque por ahora solo está confirmada como participante del reality de baile, en redes señalron que todo apuntaría a que Jimena Longoria podría quedarse de forma permanente en el matutino Hoy. En temporadas anteriores, varios concursantes han sido contratados como colaboradores tras su participación. La química con el público, su carisma y la conexión con su esposo podrían jugar a su favor.

Sin embargo, lo anterior son meras especulaciones en redes sociales, dado que ninguna fuente oficial del programa ‘Hoy’ ha confirmado esta posibilidad. Por esta razón, dicha información queda en puntual calidad de RUMORES de redes sociales.