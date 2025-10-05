Aarón Mercury salió de La casa de los famosos México, ¿para entrar a La granja VIP?

Aarón Mercury se convirtió en tendencia en redes sociales después de su sorpresiva eliminación de La casa de los famosos México. A solo un día de su salida, los seguidores del influencer no han dejado de manifestar su inconformidad, señalando supuesto “fraude” en la votación que lo dejó fuera de la competencia.

La eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México desató un fuerte debate en redes sociales. Los usuarios compararon la popularidad del creador de contenido con la de Shiky, quien se convirtió en el último finalista del reality. Para muchos fans, la diferencia en el número de seguidores era suficiente para cuestionar la legitimidad del resultado.

En medio de la controversia, una publicación del conductor Antonio Betancourt reavivó la esperanza de los fans. “Aarón te queremos en TV Azteca. Acá sí te cuidamos”, escribió en redes sociales. El mensaje rápidamente se viralizó y abrió paso a que decenas de usuarios comenzaran a etiquetar a la televisión pidiendo la inclusión del influencer en el nuevo programa.

Aunque hasta ahora Aarón Mercury no se ha pronunciado respecto a estos rumores, su nombre ya suena como posible integrante de La granja, el proyecto que promete convertirse en la nueva apuesta de TV Azteca para competir en el terreno del reality show.

¿Qué dijo la producción de La granja VIP sobre la participación de TikTokers en el reality?

En respuesta al creciente interés por el nuevo programa, TV Azteca emitió un comunicado en el que confirmaba que La granja abrió sus puertas a tiktokers. El formato contempla que algunos creadores de contenido vivan durante 24 horas la experiencia de los granjeros antes del inicio oficial de la temporada.

La noticia incrementó las expectativas, ya que muchos seguidores consideran que Aarón Mercury podría encajar en esta dinámica. El influencer, que cuenta con una sólida base de fans jóvenes, se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en redes sociales desde que se confirmó su salida del reality de Televisa.

La televisora no aclaró si este experimento será únicamente promocional o si existe la posibilidad de que alguno de los invitados se sume como participante oficial. Sin embargo, la sola mención de la entrada de tiktokers abrió un abanico de especulaciones.

¿Cuándo se estrena La granja VIP de TV Azteca?

La granja tiene su estreno programado para el próximo 12 de octubre a través de la señal de TV Azteca. El programa buscará retomar la esencia de la vida rural, poniendo a prueba a un grupo de celebridades y personalidades de internet en un ambiente de trabajo físico y convivencia extrema.

Según lo revelado, los participantes tendrán que adaptarse a las condiciones del campo, realizar trabajos propios de granjeros y convivir sin las comodidades a las que están acostumbrados. Todo bajo la observación constante de las cámaras.

El anuncio de que tiktokers se sumarán al arranque del reality ha generado un gran movimiento en plataformas digitales. En este contexto, los seguidores de Aarón Mercury consideran que la producción podría aprovechar la popularidad del influencer para reforzar el arranque del proyecto. Aunque nada está confirmado, el clamor de los fans ya se ha hecho escuchar.

