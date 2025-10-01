Dalilah Polanco, tras ventilar infidelidad de Eugenio Derbez, es criticada por hablar del físico de Mar Contreras

Dalilah Polanco en La casa de los famosos México habló de las fotos de la fidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo. Por ello, se encuentra en el ojo del huracán. Algunos la apoyan y otros la critican. Dentro de los comentarios en contra, empezaron a tomar fuerza unos que la señalan por haber hablado del físico de Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’.

Todo sucedió durante la visita que algunos familiares y amigos les hicieron a los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2025’. Las cosas estaban fluyendo de maravilla cuando, en algún punto, Martha, una amiga de Dalilah, empezó a hacer comentarios sobre el cuerpo de Mar Contreras.

“Y Mar tiene un cuerpo bien feo, decía: ‘tápese para que no se vea...’. O sea, el comentario general '¿qué p… con el cuerpo?”, expresó Martha

Aunque el comentario no fue hecho directamente por Dalilah, los internautas se dijeron sumamente disgustados por su reacción. La comediante simplemente se quedó callada.

Y es que, si bien aparentemente todo fue en un contexto de “broma”, para muchos usuarios fue algo “ofensivo” que no pusiera un alto a los insultos en contra de Contreras, quien simplemente se limitó a esbozar una sonrisa en ese momento.

¿Qué dijo Mar Contreras sobre lo dicho por la amiga de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras lo sucedido con la amiga de Dalilah Polanco, Julio, el esposo de Mar Contreras, no dudó en consolarla y decirle que, sin importar lo que diga la gente, ella es una excelente persona que ha hecho un gran juego dentro de ‘La casa’.

“Es lo que algunas de las personas del juego no entendían o no entendieron, que estabas siendo tú, que estás para eso, para mostrarte como eres y eso ha estado muy bonito y ha sido un tema de orgullo, un tema de sonrisas, de alegrías, de muchos te amo. Hemos llorado contigo, nos hemos enojado, ha pasado, sí, pero lo importante es que a partir de la semana pasada te volviste la primera finalista de este juego” Esposo de Mar Contreras

Julio no solo le dejó claro que su cuerpo era hermoso, también le aseguró que todos sus esfuerzos han dado fruto y aplaudió la gran fortaleza que ha mostrado a lo largo de las casi 10 semanas en el juego.

“Te decían hace ratito de tu cuerpo, se ve espectacular, o sea, te ves espectacular, ¿de qué tienes que criticarte, sentirte mal? No, vas a la playa, te pones el bikini, sales caminando y no pasa nada, al revés , orgullo, levanta la cara, todo se te ve poca m…, estás espectacular y qué c… que lo estés disfrutando y que te estés divirtiendo como estás ahorita”, indicó, mientras Mar le agradecía sus palabras y lo abrazaba.

¿Cuál es el escándalo entre Dalilah Polanco, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo? Las fotos de la revista

Durante una dinámica llamada ‘El triángulo de las verdades’, Dalilah Polanco habló sobre la infidelidad de un exnovio. Si bien no mencionó nombres, señaló que una revista había filtrado fotos de su expareja con su “amante”.

Dalilah Polanco “Le hablo a mi vecina en el acto: ‘Me acaban de decir esto’ (y ella me contestó) ‘Voy por ti en este momento’... Nos fuimos a ver la revista (TVNotas)... Ahí vamos, llegamos al primer puesto de periódicos que vimos en la primera esquina, regresamos y había fotos, fotos de él con ella con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento... y se me rompió el corazón”

Dicha revista es TVNotas. En 2006, TVNotas sacó a la luz una serie de fotografías en las que se puede ver a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo paseando. En aquel entonces, reportamos que se especulaba mucho sobre qué pasaría entre el comediante y Dalilah, quienes en ese entonces tenían 4 años de relación.

Aunque ninguno de los involucrados ha mencionado la palabra “infidelidad” de forma directa, hace algunos meses, Alessandra declaró en una entrevista que empezó a sentir cosas por Eugenio cuando ambos tenían pareja. La cantante señaló que, en ese momento, se separó de su novio, mientras que él continuaba con su “pareja de ese entonces”. También dijo que era muy difícil mantenerse separados, pues se “amaban mucho”.

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará el próximo 5 de octubre. Iniciará a las 8:30 pm y se podrá sintonizar por el canal de Las Estrellas, así como por la plataforma de VIX.

Actualmente, estos son los seis finalistas que quedan en competencia:

Aldo de Nigris

Abelito

Shiky

Alexis Ayala

Mar Contreras

Dalilah Polanco

El próximo miércoles 1 de octubre, uno de ellos saldrá del show y solo cinco de ellos llegarán a la gran final. El ganador se llevará 4 millones de pesos.

