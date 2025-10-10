Aarón Mercury y Priscila Valverde captados juntos en cámara: ¿El influencer confirma el romance?

Las redes sociales se encendieron esta semana tras la filtración de un video en el que aparecen juntos Aarón Mercury y Priscila Valverde, dos exhabitantes de La casa de los famosos México 2025. La grabación, captada tras la famosa “Galifest” organizada por Galilea Montijo, desató rumores de un posible romance entre los excompañeros de reality. ¿Lo confirmaron?

Priscila Malverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Aarón Mercury y Priscila Valverde salieron juntos tras La casa de los famosos México 2025?

La noche de ayer jueves 9 de octubre, se viralizó en redes sociales un vídeo protagonizado por Aarón Mercury y Priscila Valverde, exhabitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos México, en el que se les ve juntos entrando a una locación.

El video muestra a Aarón y Priscila saliendo juntos del evento de clausura de LCDLF México, subiendo a un vehículo que ofrecía transporte privado. La fiesta, celebrada el pasado martes 7 de octubre, reunió a prácticamente a la mayoría de exhabitantes de la casa, así como a otras figuras del medio del espectáculo, y llamado “Galifest”. Aunque algunos fans creían que Aarón no asistiría, varias historias de Instagram confirmaron su presencia.

Entre las imágenes compartidas por otros invitados se vio al influencer conviviendo con varios excompañeros, entre ellos Priscila Valverde, quien incluso lo había invitado a su fiesta de cumpleaños un día antes. Mercury explicó que no pudo asistir debido a problemas de agenda, pero que se alegró de encontrarse con ella en la “Galifest”.

EXCLUSIVA 📸 Aarón Mercury y Priscila Valverde se fueron juntos de la fiesta de Galilea Montijo ¿estrenan romance? ¿Valcury es real?@ArnMercurio @Priscilanv #LaCasaDeAarón #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/WlK8hEHvj0 — Arturo Gallegos (@nosoypaparazzi) October 10, 2025

¿Aarón Mercury confirmó romance con Priscila Valverde?

La filtración del video, en el que el influencer Aarón Mercury y Priscila Valverde se trasladan en el mismo auto al finalizar el evento, encendió las especulaciones. Algunos internautas comentaron que Aarón habría acompañado a Priscila a su casa debido a que estaba “con las copas encima”, mientras otros aplaudieron el gesto como un acto de caballerosidad.

En respuesta a la viralización del video, Aarón Mercury decidió hablar directamente con sus seguidores durante un en vivo en redes sociales. Lejos de molestarse por la situación, se mostró sorprendido y hasta divertido por la atención que ha recibido desde su salida de La casa de los famosos México 2025.

Nos siguieron en un coche. ¡Nunca me había pasado eso, me sentía especial, honestamente! Vas en un coche y te va siguiendo otro coche para sacar una nota, ¡Dios mío, es algo que nunca llegué a imaginar que iba a pasar, te lo juro! Fue una locura, la verdad, me sentí importante Aarón Mercury

Aarón aclaró que no existe ninguna relación amorosa con Priscila Valverde y que el video no muestra la despedida que ambos tuvieron una vez que llegaron a su destino. “ Gente, les fuimos a dejar; de hecho, creo que cortan la parte en la que nos despedimos ”, señaló.

Con estas palabras, el influencer dejó claro que su encuentro con la exreina de belleza no fue más que un gesto de cortesía.

¿Wendy Guevara llamó “mueble” a Priscila Valverde durante el “Galifest”?

Tras finalizar La casa de los famosos México 2025, Wendy Guevara, Priscila Valverde y varios exintegrantes del programa convivieron en el “Galifest” evento en el que celebraron su paso por el reality, luego de pasar 71 días aislados.

En redes sociales comenzó a circular un video publicado por la cuenta de TikTok @rodolforosales61, donde se observa a varias celebridades disfrutando del “Galifest”.

Wendy Guevara / Redes sociales

En dicho video, se puede ver cómo Priscila Valverde es llamada al escenario para tomarse un ‘shot’, mientras los asistentes corean su nombre al unísono: “¡ Priscila, Priscila !”.

Fue entonces cuando Wendy Guevara lanzó un comentario que rápidamente generó reacciones:

“Un mueble, un mueble” Wendy Guevara

El momento ha causado polémica en redes sociales, donde numerosos usuarios han criticado la actitud de Wendy, señalándola por su “comportamiento inapropiado” durante la fiesta.

