Mariana Echeverría alerta en redes; revela que su bebé ¿está enfermo? “Lo voy a tener que llevar al hospital”

La conductora y actriz Mariana Echeverría preocupó a sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales donde reveló que su bebé recién nacido se encuentra enfermo. A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, la también exhabitante de La casa de los famosos México habló abiertamente sobre la situación de salud que enfrenta su hijo.

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre la enfermedad de su bebé?

En sus historias de Instagram, Mariana Echeverría, exconductora de Me caigo de risa, relató que tuvo que cancelar diversas actividades debido a la condición de salud de su hijo. La conductora explicó que estaba lista para salir, pero la situación cambió por completo.

“Pues me quedé sin shopping, voy a tener que guardar el dinerito y me quedé sin ir a ver a las Bravas con su nuevo uniforme, su nueva playera porque mi hijo se me enfermó de temperatura” Mariana Echeverría

Mariana también habló sobre lo que, en un principio, pensó que podía estar causando el malestar de su bebé, aunque dejó claro que no tenía certeza de lo que estaba ocurriendo.

“Ya me estaba peinando, ya estaba todo listo para irme a la feria y pues primero lo primero, yo siento que es porque le están saliendo los dientes, o sea ya se le empiezan a abrir las encías, pobrecito” Mariana Echeverría

Posteriormente, la conductora aclaró que recibió información que descartaba esa posibilidad y mencionó otros factores que podrían estar influyendo en el estado de salud de su hijo.

Mariana Echeverría / Captura de pantalla

¿Por qué Mariana Echeverría considera llevar a su hijo al hospital?

Durante el mismo video, Mariana Echeverría, exparticipante de La casa de los famosos México, señaló que estaba atenta a la evolución de su bebé y que, en caso de no ver mejoría, tendría que acudir a un hospital. La conductora explicó que su hijo había estado reaccionando a las medicinas que le estaba administrando para controlar la fiebre.

“Me dijeron que no tiene nada que ver los dientes con la temperatura. El frío está de la fregada aquí en León, de la fregada, hace mucho frío; pues a ver cómo sigue, si no me lo voy a tener que llevar al hospital... Ya ven que hace poquito se enfermó, la verdad es que ha estado comiendo bien, reacciona a las medicinas que le estoy dando para bajar la fiebre y pues a ver qué pasa” Maríana Echeverría

Mariana también compartió que su principal preocupación era observar cómo despertaba su hijo al día siguiente, ya que eso sería clave para decidir qué hacer.

“Echen sus buenas vibras a mi hijo, que despierte para ver cómo amanece o cómo despierta más bien” Mariana Evheverría

En sus declaraciones, la conductora no confirmó que su hijo hubiera sido trasladado al hospital en ese momento, pero sí dejó claro que esa era una posibilidad si la temperatura continuaba.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría es una conductora, actriz, comediante e influencer mexicana que nació el 10 de junio de 1984 en la Ciudad de México y ha desarrollado una carrera en televisión desde mediados de la década de 2000. Ha trabajado como presentadora en diversos programas de entretenimiento y se dio a conocer también por su participación en La casa de los famosos México. Estudió publicidad en la Universidad Europea de Madrid y posteriormente se formó en actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que la llevó a incursionar en el mundo del espectáculo y la conducción.

En su vida personal, Mariana Echeverría está casada con el futbolista profesional Óscar Jiménez, portero del Club León en la Liga MX. La pareja tiene dos hijos: su primogénito, nacido en 2020, y su segundo hijo, quien nació en junio de 2025.

