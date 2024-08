Gloria Aura desmiente a Mariana Echeverría con pruebas tras exponer sus malos tratos y ella negara conocerla

En medio de la lluvia de controversias alrededor de Mariana Echeverría tras su salida de ‘La casa de los famosos México’, la actriz Gloria Aura salió a defenderse de la integrante de ‘Me caigo de risa’ luego de que Echeverría afirmara no recordar su existencia durante sus años en el Centro de Educación Artística (CEA).

Durante la estancia de Mariana en el reality de Televisa, Gloria comentó que la conductora había maltratado a algunas excompañeras del CEA. La actriz quien estudiaba con ella dijo: “Mariana, cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo. Hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante” y agregó: “Te invito a la reflexión”.

Por estas palabras, a su salida de LCDLFM, Mariana fue cuestionada por un miembro de la prensa, pero se negó a contestar diciendo: “Ay, no voy a comentar nada acerca... porque creo que no me acuerdo ni siquiera quién es”.

Puedes ver: Angélica María defiende su título como La novia de México ante Gala Montes y Ana Pau Vázquez

Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual . Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión. https://t.co/h58vvEcP68 — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 7, 2024

Gloria Aura muestra pruebas contra Mariana Echeverría

Tras las palabras de Mariana, Gloria no se quedó callada y mostró algunas fotografías junto a la conductora a manera de prueba de que sí estudiaron juntas en el CEA de Televisa.

Ora .. que no me conoce …

Es que de veras , que miedo. pic.twitter.com/KbUWQxatbJ — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 21, 2024

En sus publicaciones, Aura hizo hincapié en que no busca hundir a Echeverría, sino simplemente invitarla a una reflexión sobre su comportamiento pasado que, según ella, ha causado daño a varias personas.

“Publiqué las fotos para que no me tachen de mentirosa o alucinada”, afirmó y agregó: “No soy la única que habló de su experiencia con ella; solo quise invitarla a reflexionar porque ha hecho daño a muchas personas. No soy nadie para hundir a la gente.”

Mira: ¿Conductora de ‘Netas divinas’ se une a Imagen Televisión?

Mi complejo de justiciera no pudo quedarse callada con algo comprobable. Pero no es un pleito casado ni me interesa alimentar más el hate. Caso cerrado .

Los TQM 🫶🏻 — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 21, 2024

Las críticas tampoco faltaron para Gloria Aura quien fue tachada de querer subirse al tren de la fama con la proyección que Mariana ha tenido en el reality, así que también publicó su currículum destacando que su pasión siempre ha sido ser artista, mas no celebridad.

Checa: Adianez Hernández se habría casado con su novio tras escándalo de infidelidad a Rodrigo Cachero y Larisa