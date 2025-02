Faisy reacciona al embarazo de Mariana Echeverría y aclara su distanciamiento

A finales de enero, Mariana Echeverría anunció con gran alegría que está embarazada por segunda vez. La conductora compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde también reveló que se trata de un “bebé arcoíris”, un término utilizado para describir a los pequeños que llegan después de una pérdida gestacional o neonatal.

Su esposo, el arquero de club América, Óscar Jiménez, también expresó su emoción por la llegada del nuevo integrante de su familia.

La noticia generó diversas reacciones entre sus seguidores, amigos y excompañeros de televisión. Sin embargo, un comentario que llamó la atención fue el del conductor Faisy, quien en el pasado trabajó con Mariana en el programa “Me caigo de risa” y con quien se rumora que tiene una relación distante.

Mariana Echeverría está disfrutando de su embarazo / Instagram

Faisy revela si ya felicitó a Mariana Echeverría por su embarazo

Durante la reciente entrevista con varios medios de comunicación reveló que la relación entre Faisy y Mariana no es la misma de antes. Aunque en su momento fueron cercanos, hoy mantienen su distancia. El mismo Faisy confirmó esta situación y, aunque no profundizó en las razones de su distanciamiento, dejó en claro que han pasado tiempo sin tener contacto.

“No he hablado con Mariana desde hace tiempo”, expresó Faisy cuando fue cuestionado sobre su reacción ante la noticia del embarazo de su excompañera. A pesar de la distancia, el conductor aprovechó para desearle lo mejor a la pareja de Mariana, dejando ver que, aunque su amistad con la conductora ya no sea la misma, no hay rencores entre ellos.

“A Óscar, sí. Le tiro muy buena onda porque es portero del León y sé que ahora están esperando un hijo. Sé cuánto lo deseaban y espero que sean muy felices”, comentó Faisy en una declaración que ha generado reacciones en redes sociales.

Faisy expuso que está pasando por un mal momento / Instagram: @faisynights

¿Faisy revela si volverá a trabajar junto a Mariana Echeverría?

Otro de los temas que surgió fue la posibilidad de que Mariana y Faisy vuelvan a compartir pantalla en algún proyecto televisivo. Ante esto, Faisy fue contundente al aclarar que él no tiene injerencia en la selección de talentos para los programas en los que participa.

Recordemos que el mes de enero una amiga cercana a Mariana Echeverría dijo en exclusiva para TVNotas, que la conductora tenía el deseo de regresar a “Me caigo de risa”, ya que esto le ayudaría a limpiar su imagen, ya que es uno de los programas más exitosos de la pantalla chica.

Mariana Echeverría en la gala de ‘La casa de los famosos México’ / Facebook: Mariana Echeverría

“Yo no decido quién trabaja y quién no. Yo vengo a ser feliz. Tampoco queremos que la gente cambie o no cambie, se trata de que la gente sea feliz”, expresó el conductor, dejando en claro que no está en sus manos una posible colaboración con Mariana en el futuro.

A pesar de que su relación personal ha cambiado, ambos han mantenido en privado los detalles de su distanciamiento. Hasta ahora, ninguna de las dos partes ha revelado los motivos de su alejamiento, lo que deja abierta la posibilidad de una reconciliación o, al menos, una futura interacción profesional.

