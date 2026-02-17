Mariana Echeverría se viste de luto: muere su “pequeña” de 11 años; “la casa se siente distinta”

Mariana Echeverría atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida personal. La conductora sorprendió a sus seguidores al revelar que enfrenta una pérdida profundamente dolorosa, una noticia que rápidamente generó reacciones de apoyo, cariño y solidaridad en redes sociales.

YT: Canal 5

¿Por qué está de luto Mariana Echeverría?

La conductora Mariana Echeverría está de luto por la muerte de Santy, su perrita adorada, a quien adoptó hace 11 años y que se volvió parte esencial de su familia. En Instagram, donde la siguen más de 2.9 millones de personas, Mariana contó que desde el domingo estuvo en una clínica al pendiente de su salud; el lunes aún pidió oraciones y este martes confirmó la partida de su compañera de vida.

En su publicación, Mariana Echeverría dejó claro que Santy no fue “una mascota más”, sino un amor cotidiano que llenó la casa de rutinas, miradas fieles y memorias imborrables. Ese vínculo a lo largo de once años explica la intensidad del duelo que hoy comparte con su público.

¿Cómo despidió Mariana Echeverría de su perrita Santy?

Para despedirse, Mariana Echeverría, exconductora de Me caigo de risa, publicó un carrete con fotografías del antes y el después: imágenes del día en que adoptó a Santy y postales recientes que evidencian su lazo. Acompañó las fotos con un texto en el que relató cómo empezó todo y cómo la despedida llegó tras once años de vida juntas.

“Hoy ya no estás físicamente, pero estás en cada recuerdo, en cada rincón, en cada pedacito de nosotros que tocaste. Hoy la casa se siente distinta sin ti. Hay un vacío que solo entiende quien ha amado así. Ojalá nuestros peluditos fueran eternos… para no tener que aprender a despedirnos de un amor tan puro. Ojalá se quedaran para siempre en nuestros brazos, en nuestros días normales, en nuestras rutinas llenas de patitas y miradas fieles. Corre libre, Santi.”

¿Cómo adoptó Mariana Echeverría a Santi y por qué fue un vínculo tan especial?

La historia de adopción que relató Mariana Echeverría arranca en Santa Martha Acatitla, donde apareció Santy. “Llegaste a mí por un pedazo de pizza”, escribió, recordando el momento exacto en que la conexión empezó. Tras llevarla al veterinario para bañarla y ponerla guapa con miras a darla en adopción, ocurrió lo que muchas veces pasa en los rescates: nadie la quiso adoptar y, para ese punto, Mariana ya estaba enamorada de su carácter, “taaaan cariñosa, tan amorosa”, y supo que estaban destinadas a estar juntas.

Esa primera decisión cambió once años de vida: “Aquí tu amor se queda para siempre.”

Como era de esperarse, sus fans la llenaron de mensajes de amor y apoyo en este momento tan sensible para Mariana Echeverría.

