Actriz de “Corazón indomable”, tras la trágica muerte de su tercera hija, anuncia nuevo embarazo; ¡Así luce!

Una actriz mexicana, recordada por su participación en producciones como “Corazón indomable” y “Fugitivas”, reveló recientemente que se encuentra esperando a su “bebe arcoíris”, luego de la trágica muerte de su tercera bebé. Ante esto, compartió hace unos días, cómo luce con varias semanas de embarazo.

Silueta embarazo, bebé moño / Canva

¿Qué actriz de “Corazón indomable” sufrió la muerte de su bebé?

Marlene Kalb, reconocida como una de las actríces de la telenovela “Corazón indomable”, enfrentó la pérdida de su bebé cuando cursaba el quinto mes de embarazo, durante los primeros meses del 2025.

La actriz compartió en ese entonces, a TVNotas, cómo atravesó este doloroso y difícil momento en su vida personal.

Siempre hay una corazonada de mamá. Yo sentía que había algo raro, pero nunca pensé en muerte fetal. Hice un viaje con la familia a la nieve, a Colorado (EU). Al regresar a México, justo el 17 de marzo, tuve mi segundo ultrasonido más profundo. Ahí me dieron la noticia. Marlene Kalb

En aquel entonces buscaron una explicación de lo ocurrido, pero realmente no pudieron dar razones específicas de lo que pasó con la salud de su bebé que estaba en gestación: “ Me dijeron: ‘Marlene, falleció la bebé. No hay nada que nos especifique qué fue lo que pasó. Simplemente su corazón dejó de latir’. ¿Por qué? No se sabe. Iban conmigo mi mamá y mi hermana ”, dijo Kalb.

Te puede interesar: Querida cantante rompe en llanto y confirma la pérdida de su bebé junto a su esposo: “no creció”, VIDEO

Marlene Kalb / Redes sociales

¿Cómo anunció Marlene Kalb su actual embarazo?

Tras enfrentar la dolorosa pérdida de su tercera hija durante el quinto mes de gestación, Marlene Kalb anunció que se encuentra nuevamente embarazada y espera la llegada de su llamado “bebé arcoíris”, una noticia que conmovió profundamente a sus seguidores.

El pasado 14 de octubre de 2025, Marlene publicó una fotografía en Instagram en la que anunció que está nuevamente en la dulce espera. “ Nuestro tercer pequeño milagro ”, escribió junto a un emoji de arcoíris, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a la familia.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de colegas y fans:



“Felicidades! Ay, qué emoción!”,

“Qué emoción, ¡los quiero!” y,

“La mejor noticia de todas”.

Lee: Influencer mexicana pierde a su bebé y le quitan la matriz: la tragedia que conmovió TikTok

¿Cómo luce actualmente Marlene Kalb, tras anuncio de embarazo hace unos meses?

Marlene Kalb está casada con Rodrigo Sáinz-Trápaga, con quien ha construido una familia en la que ya tienen dos hijas.

La llegada de este bebé arcoíris ha generado gran interés por parte de sus seguidores, esto tras el trágico momento vivido en 2025, por lo que Kalb compartió hace apenas unos días cómo luce durante esta etapa del embarazo.

En una publicación realizada el pasado 31 de enero vía Instagram, Kalb muestra su pancita y algunos recuerdos del pasado. La actriz título el post de la siguiente manera: “ Enero 2026 y unos throwbacks del 2016 ”, escribió.

De manera casi inmediata, numerosos usuarios en redes comentaron y mostraron emoción por la imagen.

Tal vez te interese: Actriz de ‘Mi marido tiene familia’ perdió a su bebé y revela el tatuaje que se hizo para recordarlo