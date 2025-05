Influencer mexicana pierde a su bebé y le quitan la matriz: la tragedia que conmovió TikTok

La industria digital se sacudió tras conocerse la desgarradora historia de Montse Hernández, influencer mexicana de belleza con más de 3 millones de seguidores en TikTok, quien enfrentó una de las tragedias más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé y una intervención quirúrgica que la dejó sin posibilidad de volver a embarazarse de manera natural.

La joven compartió en su cuenta de TikTok, @pmontsehm, una serie de videos en los que relató con crudeza y emoción todo lo que vivió. “Yo estaba muy grave, cuando me sacaron de la cirugía, a mí me sacaron intubada”, confesó con la voz quebrada, explicando que estuvo a punto de perder la vida.

Todo comenzó de forma inesperada, cuando una fractura en el pie la llevó al hospital. Allí, al realizarle estudios adicionales, le confirmaron lo que ya sospechaba: estaba embarazada. Montse se mostró emocionada, ya que planeaba darle un hermanito a su pequeño hijo. Pero la alegría se desvaneció muy pronto.

¿Cómo descubrió Montse Hernández que algo andaba mal en su embarazo?

Después del diagnóstico positivo de embarazo, Montse fue sometida a una revisión más detallada, y ahí comenzó su calvario. El doctor no pudo encontrar al bebé durante el ultrasonido y le advirtió que necesitaba realizarle un aspirado uterino para confirmar qué estaba sucediendo.

“Decidí hacerme el aspirado, jamás me imaginé que eso me fuera a pasar a mí”, declaró la influencer en su video, visiblemente afectada.

La intervención, que en un principio parecía un procedimiento de rutina, se complicó drásticamente. Durante el aspirado, los médicos notaron una hemorragia severa, por lo que tuvieron que actuar de inmediato y realizar una cirugía de emergencia. Montse perdió mucha sangre y tuvo que ser intubada y trasladada a terapia intensiva.

“Desperté y estaba en terapia intensiva; me explicaron que cuando estaban haciendo lo del aspirado, estaba saliendo mucha sangre, tuvieron que hacerme la cirugía de emergencia para coserme el útero” Montse Hernández

¿Por qué le quitaron la matriz a Montse Hernández?

Las complicaciones no terminaron con la hemorragia. Según explicó Montse, los doctores tomaron la difícil decisión de extirparle el útero, ya que estaba generando múltiples problemas que comprometían su vida.

“Yo estaba en shock, para mí fue muy doloroso porque no me estaban quitando mi matriz, me estaban quitando mi esperanza que tenía de tener otro bebé”, expresó con tristeza. Su testimonio conmovió profundamente a sus seguidores, quienes se volcaron a las redes para enviarle mensajes de apoyo y fuerza.

A pesar de haber perdido la matriz, Montse aclaró que los médicos lograron preservar sus ovarios, lo que mantiene abierta la posibilidad de recurrir a un vientre subrogado en el futuro si decide buscar otro hijo.

¿Cómo reaccionó Montse Hernández tras esta pérdida y qué mensaje le dedicó a su bebé?

La influencer cerró su relato con un mensaje desgarrador para su hijo fallecido, que tocó el corazón de miles de personas en redes sociales.

“Quise acompañarte al cielo y entregarte con Dios, sé que me querías a tu lado, pero decidiste mandarme de regreso a este mundo”, escribió Montse, mostrando el dolor profundo que siente por no haber podido conocerlo en vida.

En medio del duelo, también reflexionó sobre lo afortunada que fue de sobrevivir a una situación tan crítica. “Los doctores me dijeron que es un milagro que esté viva”, relató.

Actualmente la influencer de belleza sigue compartiendo su contenido a sus tres millones de seguidores, dando la mejor cara y presumiendo como va creciendo su primer hijo. Sus fans no han parado de enviarles mensajes de apoyo y amor en cada video que sube.