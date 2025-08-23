Conductores de ‘Hoy’ anuncian inesperada muerte en vivo; dedican desgarrador mensaje: “Me acabo de enterar”

Los conductores del programa de ‘Hoy’ se vistieron de luto. En una de sus recientes transmisiones, los presentadores dieron a conocer la lastimosa noticia de la muerte de un querido famoso. Se unieron a la pena que embargaría a la familia de dicha figura pública.

En redes sociales no pasaron desapercibidas las palabras de los conductores de ‘Hoy’, quienes se mostraron más que conmocionados con la inesperada noticia del deceso de dicha personalidad. Esto dijeron.

Conductores de ‘Hoy’ se visten de luto / Instagram

Te puede interesar: Muere la cantante Nayeli ‘la Reina de la cumbia’ ¿Quién fue y de qué murió?

¿Qué muerte anunciaron en vivo los conductores del programa ‘Hoy’?

La mañana del pasado 21 de agosto, los conductores del matutino ‘Hoy’ dieron a conocer al público la lastimosa muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, quien perdió la vida tras una larga lucha en contra del cáncer de estómago.

Paul Stanley, así como otra de sus compañeras conductoras, externaron su sentir ante la terrible pérdida que enfrentaría el rock mexicano con el deceso del intérprete de ‘Aún’. Asimismo, enviaron sus condolencias a la familia del cantante por esta lamentable situación.

“Un abrazo a toda la familia, a todos los seres queridos de Xava Drago, de verdad que qué tristeza”, dijo una de las conductoras.

Anuncian la muerte de Xava Drago en ‘Hoy’ / YT

Asimismo, Paul Stanley, conmocionado por la noticia, agregó: “Ay sí, Xava Drago, me acabo de enterar”.

“Al final su huella y su música quedan para siempre, el legado de su música, que en paz descanse. Qué pena, tuvo una batalla fuerte y bueno, abrazamos a su gente”, mencionó la conductora.

Así lo dijeron en ‘Hoy':

Mira: Muere Xava Drago, vocalista de Coda: Revelan las últimas y desgarradoras palabras del intérprete de ‘Aún’

¿De qué murió Xava Drago, cantante de Coda, el 21 de agosto del 2025?

El cantante Xava Drago, líder de la agrupación Coda, murió tras una intensa y desgastante batalla contra el cáncer de estómago. Esta es la cronología de su estado de salud:

Julio de 2024: Xava Drago fue diagnosticado con cáncer gástrico .

Xava Drago fue diagnosticado con . Tratamientos: Se sometió a cirugía, quimioterapia y radioterapia.

Se sometió a cirugía, quimioterapia y radioterapia. Periodo de esperanza: Llegó a anunciar que estaba “libre de la enfermedad”, al creer superado el padecimiento.

Llegó a anunciar que estaba “libre de la enfermedad”, al creer superado el padecimiento. Abril de 2025: El cáncer regresó con mayor fuerza, provocando una recaída seria y progresiva.

El cáncer regresó con mayor fuerza, provocando una recaída seria y progresiva. Agosto de 2025: Xava informó que había sido desahuciado por los médicos. Esto dijo en redes:

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, dijo.

El vocalista de Coda, Xava Drago, dejó huella con temas como “Veinte para las doce” y “Tócame”. / X

Pese a las adversidades, Xava compartió un mensaje lleno de gratitud y fe en su música: “Lo único que me queda es decirles que pronto podrán escuchar material que grabé recientemente y darles las gracias infinitas.”, dijo.

Es importante recordar que, tras su diagnóstico, la familia del vocalista de Coda tuvo que solicitar apoyo económico para cubrir el costoso tratamiento médico, cuyo valor ascendía a 100 mil pesos. La petición fue hecha pública por su esposa el pasado 20 de mayo.