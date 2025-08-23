Enigma norteño: Al igual que Ernesto Bajaras, otro integrante de la agrupación murió tras ser secuestrado

La tarde del pasado 19 de agosto se dio a conocer que Ernesto Barajas, cantante y fundador de la agrupación Enigma norteño, fue asesinado a balazos en Zapopan, Jalisco, a los 38 años de edad. La noticia causó total conmoción en la industria del regional mexicano. Sin embargo, no es la primera vez que la agrupación enfrenta una pérdida en sus filas.

Lastimosamente, ‘Enigma norteño’ no solo padeció la muerte de Ernesto Barajas, en el pasado, también tuvieron que darle el último adiós a otro de sus integrantes, quien fue secuestrado. Lo cual fue considerado por usuarios como una terrible coincidencia, dado que ambos habrían perdido la vida de manera trágica.

Ernesto Barajas fue asesinado a balazos / Instagram/@claudiaperaltaoficial

¿De qué murió Ernesto Barajas, cantante de Enigma norteño, el 19 de agosto del 2025?

De acuerdo con los reportes preliminares, el fallecimiento de Ernesto Barajas, supuestamente, estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

La influencer Chamonic detalló que el vocalista fue atacado a tiros en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, luego de que dos hombres a bordo de una motocicleta dispararan contra varias personas dentro de una pensión de autos ubicada en la intersección de Francisco I. Madero y Arenales.

Ernesto Barajas, Enigma norteño, se mudó a Guadalajara / Redes sociales

“Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a una pensión de vehículos ubicada sobre la calle Francisco I. Madero al cruce con Arenales y dispararon en contra de dos hombres y una mujer, Ernesto murió y uno de sus acompañantes.”, informó Chamonic.

Al momento, la familia del cantante no ha emitido postura pública y se desconoce cuál será el sitio en el que le darán sepultura.

¿Qué otro integrante de ‘Enigma norterño’ murió tras ser secuestrado?

Además del reciente asesinato de su líder Ernesto Barajas, hace más de una década, en 2012, la agrupación vivió una pérdida desgarradora cuando su entonces baterista, José Baldenegro Valdez, fue secuestrado y asesinado.

De acuerdo con lo reportado, el 29 de marzo de 2012, Baldenegro fue secuestrado y, tras varios días de incertidumbre, su cuerpo fue encontrado sin vida, envuelto en una cobija. Este trágico suceso conmocionó a la banda y al mundo de la música regional mexicana.

El propio Barajas recordó esos momentos como de los más dolorosos que la banda ha enfrentado.

“Fue lo más feo que nos ha pasado a mí y a mi compadre Kirri y, por supuesto, a Freddy, el acordeonista. Me acuerdo de que era un jueves en la mañana , yo me estaba haciendo una rehabilitación de la rodilla en Culiacán, me habla Kirri y me dice: ‘No nos vamos a ir nada’. Porque ese jueves en la tarde teníamos salida a Carolina del Norte: ‘Es que levantaron a José’” Ernesto Barajas

José Baldanegro, integrante del grupo Enigma norteño, murió tras ser secuestrado / IG: @enigmanorteno / FB: Foto: enigmanorteño

¿Quién fue José Baldenegro, baterista de ‘Enigma norteño, que murió tras ser secuestrado’

José Baldenegro Valdez fue un destacado músico mexicano, reconocido por su labor como baterista en la agrupación ‘Enigma norteño’, una de las más representativas del género regional mexicano. Nacido en Culiacán, Sinaloa, Baldenegro se unió al grupo en 2008 y contribuyó al sonido característico que fusiona el norteño con el estilo de los corridos.

La muerte de José Baldenegro dejó una huella imborrable en ‘Enigma norteño’. Incluso, ellos mismos remarcaron que fue un antes y un después en la trayectoria del grupo por su muerte. Años después, en 2025, la banda enfrentó otra tragedia con el asesinato de Ernesto Barajas, lo que revivió el dolor por la pérdida de su compañero.