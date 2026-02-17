Dani Parra, hija de Héctor N, de luto: Anuncia muerte de ser querido con doloroso mensaje: “No lo logró”

Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’, se enfrenta a otro momento difícil. En medio de la batalla para conseguir la libertad de su padre, quien actualmente está en la cárcel, anuncia la muerte de un ser querido con desgarrador mensaje de despedida.

¿Qué ser querido de Dani Parra, hija de Héctor ‘N’, se murió?

A través de Instagram, Daniela Parra relató que, durante el pasado fin de semana, se había encontrado una caja tirada cerca de su domicilio. Al revisarla, se dio cuenta de que había un perrito dentro, por lo que decidió, junto a su pareja, resguardarlo.

“Sacamos a nuestras perritas. Eran como las dos de la mañana, justo ellas se encontraron una caja donde había un perrito abandonado, tapado en una cobija a las dos de la mañana. Obviamente, tus tíos se lo trajeron aquí a la casa”, empezó a narrar.

Si bien lo llevó al veterinario, el animal de aproximadamente cuatro meses de edad no pudo sobrevivir. Al borde de las lágrimas, se dijo muy triste por lo sucedido, ya que tanto ella como su novio se habían encariñado mucho con el pequeño.

“Era un bebé. Lo trajimos aquí a la casa. Al otro día lo llevamos al veterinario. En la noche ya nos dijeron que no lo había logrado. A nosotros nos tocó este golpe horrible porque, aunque estuvimos un día con él, obvio nos encariñamos con él. Sean conscientes” Daniela Parra

La también exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ manifestó su deseo de que esto ayudara a reflexionar a la gente de que los animales son un compromiso de por vida y se deben cuidar. Considera que, probablemente, el cachorro fue el regalo de navidad de alguien que al final optó por “desechar”. Finalizó el asunto posteando una foto de “Valentín” junto a este mensaje: “Vuela alto, Valentín. Nos vemos del otro lado, chiquitín”.

Daniela Parra denuncia amenazas: ¿por el caso de su padre Héctor N?

En otros temas, Daniela Parra también aprovechó para hablar de las amenazas que ha recibido últimamente. La joven comentó que había contratado un servicio de paquetería que, aparentemente, le robaba sus envíos.

Cuando decidió denunciar esta situación, supuestos trabajadores de la empresa comenzaron a enviarle mensajes intimidatorios.

“Tienen que saber todo lo que está pasando. Desde el viernes 13, nosotros en los tamales usamos una aplicación que entrega todos los pedidos y, desde el viernes 13, nos han robado todos los pedidos que hemos enviado. Ya lo hablamos con la aplicación. Han llegado los repartidores a mandar mensajes amenazándonos”, indicó.

Si bien no quiso entrar en mucho detalle, señaló que ya están solucionando este tema para darles un buen servicio a todos sus clientes. Recordemos que Daniela abrió su propio negocio llamado ‘Tamales chidos’, que tiene como principal objetivo recaudar dinero para los gastos legales de su papá, Héctor N.

¿Por qué Héctor N, papá de Daniela Parra, está en la cárcel?

El actor siempre ha negado las acusaciones y considera que su hija está siendo manipulada.

Desde que comenzó el caso, Daniela Parra no ha dudado en defender a su padre y optó por poner distancias con su media hermana.

En 2023 , Héctor N fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores. La defensa anuncia que va a apelar.

, Héctor N fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores. La defensa anuncia que va a apelar. En 2024 , tras la apelación, la sentencia es modificada a 13 años y 10 meses. El delito se reclasificó.

, tras la apelación, la sentencia es modificada a 13 años y 10 meses. El delito se reclasificó. En 2025 , la condena fue nuevamente modificada a 12 años y seis meses por los delitos de corrupción de menores y abuso.

, la condena fue nuevamente modificada a 12 años y seis meses por los delitos de corrupción de menores y abuso. La defensa continúa apelando. En tanto que Daniela Parra ha dejado claro que no se rendirá hasta ver a su padre libre, pues confía en su inocencia.

