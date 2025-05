Daniela Parra reacciona a los rumores de que Héctor ‘N’ sostuvo un romance con su novio: “Nos descubrieron”

La guerra de declaraciones entre Daniela Parra y Alexa, su hermana, continúa. La noche del pasado domingo 11 de mayo, la joven compartió que interpondría una denuncia en contra de la exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy! ¡Por revictimizarla en su caso en contra de Héctor ‘N’, su papá!

Alexa publicó un video en el que recordó cómo ha recibido ataques por parte de Daniela Parra durante su proceso legal en contra de su papá, Héctor ‘N’, a quien acusó de abuso sexual y corrupción a menores.

¿Qué dijo Alexa sobre la supuesta relación amorosa entre Héctor ‘N’ y el novio de Daniela Parra, su hermana?

Ahora, Alexa habló acerca del chisme que le llegó con respecto a la supuesta relación amorosa entre Diego, novio de Daniela Parra, y Héctor ‘N’, su papá.

A través de una entrevista con el canal Trending news by Monick, la joven interactuó con el público y le cuestionarion sobre su opinión con respecto a la pareja de su hermana y ella contestó:

“Por ahí me llegó un chismecillo... Aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo”, dijo la joven.

Como era natural, estas polémicas declaraciones sorprendieron a internautas y espectadores de la entrevista. Incluso, rápidamente, llegaron a oídos de Daniela Parra. ¿Qué le contestó?

¿El novio de Daniela Parra tiene una relación amorosa con Héctor ‘N’, su papá?

A pocas horas de que se volvió viral el video de las declaraciones de la hija de Ginny Hoffman, Daniela Parra no se volvió a quedar callada y respondió, junto a su novio, Diego, a estos fuertes señalamientos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Daniela publicó una historia, en la que se le ve al lado de su novio y su mascota en una cama. En ese momento, la joven comentó:

“Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”, dijo Parra, entre risas.

A lo que Diego respondió: “Ya me descubrieron”.

Aunado a este video, Daniela también escribió un mensaje en alusión a que tomó esta situación con humor.

“Buenos días por la mañana, ¡DESCUBIERTOS! Y un perrito pechocho”, escribió aunado a un emoji de carita con corazones.

Al momento, Daniela Parra no ha comentado si ha podido hablar con Héctor ‘N’, sobre este último escándalo entre hermanas. ¿Daniela Parra también actuará en contra de Alexa?

¿Por qué Héctor ‘N’ está preso?

Acusado por su hija menor, Alexa, de corrupción de menores y abuso sexual, Héctor ‘N’ después de un juicio en tribunales, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores en 2023, y en 2024, fue condenado a 13 años y 10 meses por abuso sexual. Tras una apelación, en enero de 2025, la sentencia fue reducida a 12 años y seis meses.

La defensa del actor ha expresado su intención de apelar la sentencia, mientras que su hija Daniela Parra ha manifestado públicamente su desacuerdo con el fallo judicial.