Daniela Parra asegura que Ginny Hoffman habría pedido dos millones de pesos para liberar a Héctor ‘N’

Daniela Parra, hija del actor Héctor ’N’, informó en TikTok que Ginny Hoffman, exesposa de su padre, supuestamente solicitó 2 millones de pesos como condición para liberar al actor.

Héctor ’N’ fue condenado por corrupción de menores contra su hija Alexa en 2023 a 10 años y 6 meses de prisión y en 2024 se emitió sentencia por el delito de abuso por 13 años 10 meses. Recientemente recibió recientemente una reducción de la sentencia tras una apelación, a 12 años y seis meses de prisión.

Daniela expuso detalles sobre el supuesto acuerdo que habría propuesto la madre de la víctima. Según ella, además del dinero, este requería una disculpa pública por parte del actor y el compromiso de abandonar su carrera.

Daniela Parra / Redes sociales

Ginny Hoffman pedía 2 millones de pesos a cambio de libertad de Héctor ’N’

“Metieron una camioneta, o sea, querían que les pagáramos su camioneta. Ahora resulta y eso fue un chiste para todos. Ahora quedó con una multa con reparación del daño que suman casi 200 mil pesos. Quieren dinero fácil. Quieren dinero a costa de otras personas. No entiendo. No, no, así no se gana el dinero. No les vamos a dar ni 20 pesos para una quesadilla”. Daniela Parra

Según Daniela, el acuerdo no solo implicaba el pago monetario, sino también que Héctor dejara su profesión para siempre.

“Aceptarlo también hubiera sido dar una disculpa pública, darle 2 millones, que mi papá jamás volviera a pisar un foro nuevamente. No habría podido hacer absolutamente nada sobre su trabajo. Eso era aceptar el (juicio) abreviado. No solo aceptar que saliera de la cárcel”, afirmó.

Daniela Parra revela que Héctor ’N’ no pagará ni un centavo porque confía en su libertad

Añadió: “Era aceptar que su vida cambiara, endeudarse de por vida, aceptar algo que no hizo y perder su trabajo, su dignidad y su orgullo. Entonces se ha aguantado 4 años por no aceptar el (procedimiento) abreviado. Vamos a trabajar hasta que mi papá salga y no les paguemos ni un solo peso”.

Daniela subrayó que su padre rechazó esta propuesta porque implicaba aceptar delitos que asegura no haber cometido.

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, Daniela reafirmó la postura de su padre frente al procedimiento abreviado, opción que podría haberle otorgado su libertad, pues implica aceptar su culpabilidad. Ella citó textualmente las palabras de Héctor:

“Mi papá me los dijo textualmente: ‘Yo no les voy a dar ni 20 pesos, porque yo no hice nada. Voy a salir de aquí inocente y libre’”.

Daniela Parra busca busticia para su padre Héctor ‘N’

En 2021, Alexa denunció que su padre, Héctor N, había tenido comportamientos inapropiados con ella durante su niñez. El actor fue detenido ese año y entró en prisión preventiva.

En 2023, fue condenado por corrupción de menores a una pena de 10 años y medio. Luego, en 2024, se le condenó a una pena de 13 años y 10 meses por el delito de abuso. Este enero de 2025 se hizo un ajuste en la sentencia a 12 años y 6 meses de prisión. El juicio no ha terminado.

Durante todo este tiempo, Daniela Parra, la otra hija de Héctor, ha defendido su inocencia y que su hermana está “manipulada”. Esto ha causado una fractura entre las medias hermanas.

