Lo que personas cercanas a Héctor ’N’ dijeron sobre exnovia del actor previo a acusaciones de Daniela Parra

El actor Héctor ’N’ está cumpliendo una condena por corrupción de m3nores en agravio a su hija Alexa, quien lo denunció con el respaldo de su mamá, Ginny Hoffman. Aún está en curso el juicio sobre 4bus0 s3xu4l.

Precisamente fue Ginny quien contó a TVNotas que supuestamente Paulina Garriga, exnovia de Héctor ’N’ fue quien le dio algunas pistas de lo que había sucedido entre Alexa y el actor, aunque la expareja de Héctor ’N’ lo negó después.

A propósito del tema, Daniela explicó que Paulina fue citada a declarar como testigo en el juicio de su padre, pero jamás se presentó e incluso en una reciente entrevista la responsabilizó a ella y a Ginny si algo le llegara a suceder. “De hecho a ella la hemos visto en cámaras, como que hace bruj3ría, sant3ría y va a dejar cosas a las puertas, animales muertos, no sé”, dijo.

Mira: Esposa de Mauricio Barcelata denuncia a productor ante la Fiscalía

Daniela se lanzó contra una exnovia de su padre / Instagram: @dannielaprm/ Facebook: Héctor Parra

Exnovia de Héctor ’N’ le responde a Daniela Parra

Luego de lo dicho por Daniela, la exnovia de Héctor ’N’ reapareció para desmentir las palabras de la hija del actor que lo ha respaldado en este caso.

Paulina dijo molesta que busca establecer una demanda en contra de Daniela Parra porque ha recibido am3n4zas desde que dio estas declaraciones y negó haberle dejado animales muertos en su casa, como lo mencionó: “Este mensaje es para Daniela Parra. Me están informando que me está acusando seriamente de dejarle animales en su casa. Quiero dejar claro que yo no me dedico a hacer bruj3ría, que yo no le he dejado ningún tipo de animal afuera de su casa. Yo no me dedico a eso. No me interesa hacerle daño a nadie en el mundo. Yo solo trabajo y me dedico a hacer cosas productivas y de bien”.

Asimismo, la exnovia de Héctor ’N’ llamó ‘depredadora’ a Daniela por las acusaciones en su contra: “Quiero dejar claro que cualquier cosa que me pase. Hago responsable a Daniela Parra, porque he recibido am3n4zas. Esto se está saliendo de control. Se está saliendo de control porque es parte de lo que yo había avisado. Este modus operandi de los depredadores que quieren tumbar tu imagen a como dé lugar, a costa de lo que sea”, indicó.

Checa: Andrea Escalona y Andrea Rodríguez confirman pleito con Galilea Montijo

Me parece que @DannielaPr no habla por hablar. #PaulinaGarriga no testificó en el juicio y parecía invisible y ajena al caso #HectorParra pero en realidad sí se mantuvo pendiente comentando en Youtube en contra de Daniela. https://t.co/J1Z2eyU0JH https://t.co/CrFXtLV9P0 — Rebeca Zuñiga (@rebezuniga) April 30, 2024

¿Qué dijeron personas cercanas a Héctor ’N’ sobre su ex?

Recordemos que en el momento que el nombre de la exnovia del actor salió a la luz en el caso, una vecina de Héctor ’N’ salió en defensa del famoso y dijo que la mujer había quedado supuestamente “despechada” al terminar su romance con él.

“Yo le advertí a Héctor que se me hacía una chica que estuvo o está enamorada de él y es un despecho muy grande el que ella tiene. Por eso empezó a buscar más gente, para ella meter cizaña”, indicó Lupita Bolaños, vecina del actor.

Puedes ver: Balean la casa de actriz de Vecinos y todo quedó grabado

Una vecina y otra exnovia de Héctor ‘N’ han hablado de la ex del actor / Instagram

Y añadió que la mujer comenzó a tener actitudes extrañas al terminar su relación con él que le hicieron sospechar que algo no andaba bien con ella y aseguró que Garriga está actuando por despecho: “Terminan y Héctor empezó a sentir que lo perseguía. Esa es la verdad, porque él me lo platicaba… casualmente cuando terminan, ella se hace actriz. No actriz, se hace extra”, contó.

Igualmente, la actriz Aída Pierce, exnovia de Héctor ’N’ indicó que se le hizo sospechoso que en el momento que Paulina y el actor terminaron, esta la buscó para hablar de él, así que ella tomó su distancia: “Yo no la conocía y así con pincitas le dije:

‘Mira, a mí se me hace muy extraño que una persona que termina con alguien busque a la ex para hacerse su amiga’”, señaló.