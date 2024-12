Héctor ‘N’ enfrenta la ansiedad y la depresión en la cárcel, revela su hija Daniela Parra

Héctor ‘N’ sigue luchando para recuperar su libertad tras ser condenado a 13 años y 10 meses de prisión por el delito de abuso sexual y 10 años y 6 meses por corrupción de menores en perjuicio de su hija Alexa, fruto de su relación con Ginny Hoffman. A pesar de las dificultades, su hija mayor, Daniela Parra, se ha mantenido firme a su lado, brindándole apoyo incondicional.

El tiempo en prisión ha sido complicado para el actor, quien enfrenta problemas de salud mental derivados de esta situación, según Daniela, pero sigue batallando para mantenerse en pie.

“Tiene depresión, y la depresión y la ansiedad es algo que no se quita, y menos estando ahí adentro, ¿no? Pero lo está llevando muy bien, sí, sí tiene, sí, sí lo tiene, pero lo está trabajando. Está tratando. Le está poniendo mucha actitud a la vida y creo que eso es lo que hasta a mí me ha hecho ponerle actitud a la vida”, declaró Daniela a las cámaras del programa ‘Hoy’.

Mira: Caso Héctor N: Inicia audiencia que podría absolver o aumentar la condena del actor

Daniela Parra / Redes sociales

Daniela Parra no piensa buscar a su hermana Alexa

La relación familiar se ha visto gravemente afectada por este proceso. Daniela, quien recientemente ganó la cuarta temporada del reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’, no tiene en mente buscar una reconciliación con su hermana Alexa.

Héctor ‘N’ continuará en la cárcel hasta el próximo 18 de mayo / Luis Marín / Instagram: @hectorparrag

Mira: Daniela Parra habla del proceso legal de su padre Héctor N y revela que pasará otra Navidad lejos de él

“Mi papá y yo somos una familia, muy chiquita, pero somos familia, y pues yo siempre le he dicho, alguien que es tu familia, tu sangre, no te hace todo lo que han hecho. Entonces, pues no, la verdad que no hay necesidad”, explicó con firmeza.

Daniela dejó claro que ha cerrado esa puerta por completo y no tiene deseos de acercarse a Alexa ni a Ginny Hoffman.

“Para nada, para nada, ni quiero, no, nada. Ellas lo decidieron. Se intentó buscarla en un principio. No quiso, ya. Yo ya no. Estamos muy contentos trabajando en lo que nos toca, haciendo lo que nos toca, pidiendo justicia para mi papá y eso es todo”, añadió.

La sentencia de Héctor ’N’ se definirá en 2025

Aunque existían rumores de que podría haber buenas noticias en diciembre para Héctor en cuando al delito de abuso que todavía está pendiente, debido a un recurso legal presentado por su defensa, la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que la sentencia final será emitida en enero de 2025.

Esta espera prolongada complica aún más la situación para Héctor y su familia. Mientras tanto, Daniela continúa buscando formas de mantenerse activa y solventar los altos costos del proceso legal.

Héctor N y Daniela Parra

Tamalitos chidos: el proyecto de Daniela para enfrentar la adversidad

Daniela Parra no solo ha mostrado resiliencia emocional, sino también determinación para salir adelante. Recientemente inauguró su propio negocio de venta de tamales en la Ciudad de México, llamado Tamalitos chidos. Este emprendimiento surgió como una forma de afrontar los gastos que ha implicado la defensa de su padre.

Mira: Sentencia de Héctor N podría aumentar, esto se sabe