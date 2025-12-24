Muere el primer actor de telenovelas, Celso Bugallo, a los 78 años: revelan qué se sabe sobre de su deceso

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento del primer actor de cine y telenovelas Celso Bugallo, quien murió a los 78 años el pasado 20 de diciembre. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales y rápidamente generó reacciones entre colegas, instituciones culturales y seguidores de su trayectoria artística.

Celso Bugallo / Captura de pantalla

¿De qué murió el actor Celso Bugallo a los 78 años?

La muerte de Celso Bugallo fue confirmada el 21 de diciembre, sin que se especificaran las causas. A través de su cuenta oficial en la red social X, la Academia de cine informó sobre el fallecimiento del actor, limitándose a destacar su trayectoria profesional y los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera.

En la publicación se señala:

“Fallece el actor Celso Bugallo, ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto por Mar adentro en 2005. También participó en largometrajes como Los lunes al sol, La lengua de las mariposas, La isla interior o El buen patrón, por el que sumó otra nominación en los Goya”. Academia de cine

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles médicos ni información adicional sobre las circunstancias del deceso. Tampoco se ha informado si el actor enfrentaba algún padecimiento previo o si su muerte ocurrió de manera repentina. La falta de pronunciamiento por parte de sus familiares mantiene el tema en reserva.

Celso Bugallo / Captura de pantalla

¿Quién fue Celso Bugallo, primer actor de cine y telenovelas?

Celso Bugallo nació en 1947 y, aunque en su juventud tenía la intención de convertirse en futbolista profesional, su camino tomó otro rumbo a partir de la década de los años setenta, cuando inició su formación y participación en el ámbito teatral.

Sus primeros pasos en la actuación se dieron sobre los escenarios, donde logró consolidarse como un rostro habitual del teatro español. Durante varios años desarrolló su carrera principalmente en este ámbito, ganando experiencia y reconocimiento entre el público y la crítica especializada.

Fue hasta los 52 años cuando debutó en el cine con la película La lengua de las mariposas, producción que marcó un punto de inflexión en su trayectoria y abrió la puerta a una etapa prolífica dentro de la industria cinematográfica. A partir de entonces, Bugallo participó en numerosos largometrajes que lo posicionaron como un actor de carácter, con presencia constante en historias de corte social y dramático.

¿En qué películas, series y telenovelas participó Celso Bugallo?

A lo largo de su carrera, Celso Bugallo formó parte de una amplia filmografía. Entre sus películas más conocidas se encuentran La isla de las mentiras, Amador, Agallas, Cenizas del cielo y Sultanes del sur, títulos que reforzaron su presencia en el cine español contemporáneo.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en 2005, cuando recibió el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto por su participación en Mar adentro. Posteriormente, volvió a ser considerado por la Academia gracias a su trabajo en El buen patrón, cinta por la que obtuvo una nueva nominación.

Además de su labor en el cine, Bugallo tuvo una participación constante en la televisión, especialmente en series y telenovelas españolas. Entre las producciones en las que colaboró se encuentran El incidente, Los hombres de Paco, Secuestrados en Georgia, Terra de Miranda, Periodistas y Mareas vivas, entre muchas otras.

Hasta el momento, no se ha informado sobre homenajes póstumos, servicios funerarios o actos públicos de despedida. Se espera que, conforme transcurran los días, se den a conocer más detalles relacionados con su fallecimiento y las decisiones tomadas por su familia.

