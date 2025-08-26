Cynthia Klitbo denuncia robo bancario, ¡perdió miles de dólares en ahorros!

La actriz mexicana Cynthia Klitbo atraviesa nuevamente una situación complicada tras denunciar que fue víctima de un segundo fraude bancario en Estados Unidos. La intérprete de “El privilegio de amar” relató que surgió un problema que terminó con el bloqueo de su cuenta en un banco norteamericano.

La situación no solo afectó sus ahorros personales, sino también los fondos destinados a la educación de su hija, Elisa Fernanda. Con visible frustración, la actriz compartió su experiencia en redes sociales para alertar a sus seguidores y exponer las dificultades que enfrentan muchos clientes al intentar resolver fraudes financieros.

¿Cuánto dinero perdió Cynthia Klitbo en el fraude bancario?

De acuerdo con Cynthia Klitbo, en el primer fraude ocurrido a finales de 2024 se le retiraron fondos de manera irregular mediante un engaño cibernético. Tras la investigación del banco, se lograron recuperar 1,700 dólares. Sin embargo, el manejo de su cuenta provocó que esa cantidad disminuyera con el tiempo debido a cargos y confusiones administrativas.

Klitbo denunció que, a pesar de haber defendido sus derechos como clienta, los errores de la institución provocaron que parte de ese dinero nunca llegara nuevamente a sus manos. Al revisar su estado de cuenta, descubrió que solo aparecían 900 dólares, lo que la llevó a exigir una aclaración inmediata.

¿Por qué bloquearon la cuenta de Cynthia Klitbo?

Según la explicación de Cynthia klitbo, la situación se complicó porque el banco envió notificaciones a su antiguo domicilio en Miami. Esto provocó que no estuviera al tanto de los movimientos más recientes en su cuenta, lo que generó una multa de 40 dólares mensuales.

Al acumularse los cargos y la confusión, el gerente de la sucursal tomó la decisión de cerrar la cuenta, lo que automáticamente canceló también su caso de investigación. “Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía 1,700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura”, explicó Klitbo con enojo.

Incluso, aseguró que cuando acudió personalmente a resolver el problema desde Perú, recibió una atención que calificó de “burlona” por parte de uno de los responsables de la sucursal.

“Tuve que viajar desde Perú, hagan cuentas de boletos de avión, comida, renta. Y todo para que el gerente del banco se burle de mí porque se burló de mí y me dijo: ya sólo falta que me grite”, contó Cynthia en un encuentro a los medios.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno / IG: @laklitbocynthia

¿Cómo afectó el fraude bancario a la hija de Cynthia Klitbo?

Más allá del golpe financiero, el fraude tuvo un impacto directo en la vida de la hija de Cynthia Klitbo, Elisa Fernanda. La joven estudiaba actuación en Estados Unidos, pero debido a la falta de recursos, tuvo que regresar a México para retomar sus proyectos y reducir gastos.

Con la situación financiera comprometida, Cynthia decidió permitir que su hija la apoyara en el trabajo. “Mi hija ya se fue conmigo la semana pasada. Está juntando para sus gastos de universidad. Pues claro que trabaje, es la que me asiste en el teatro los fines de semana”, comentó en entrevista con los medios.

En el pasado, durante el primer fraude, Klitbo había rechazado la idea de que su hija trabajara mientras estudiaba. Sin embargo, las circunstancias la llevaron a aceptar su apoyo con el fin de garantizar que pueda continuar con su formación artística.

