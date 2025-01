Cynthia Klitbo narra historia de terror que vivió en la casa de un ex ¡cree que le hicieron un trabajito!

Cynthia Klitbo, reconocida por sus icónicos papeles como villana en telenovelas y por haber denunciado un fraude cibernético que la dejó sin un peso, sorprendió al público al revelar una de las experiencias más aterradoras de su vida. Durante una entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, la actriz habló sobre cómo fue víctima de brujería, un suceso que marcó su vida personal.

Todo comenzó cuando Klitbo decidió casarse con un hombre cubano, quien previamente había dejado a su pareja para estar con ella. Según su relato, la ex pareja de su esposo, movida por los celos y el resentimiento, recurrió a actos de brujería para intentar separarlos.

“Se me ocurrió casarme con un cubano que dejó a su ex por mí, y eso nunca me lo perdonó. Metieron muchísima brujería que yo tuve que sacar”, expresó la actriz.

Cynthia Klitbo supera crisis económica / Redes sociales

Lee: Cynthia Klitbo olvidó su maleta con documentos oficiales por un galán que conoció en el aeropuerto

Cynthia Klitbo: Fenómenos paranormales y ¿"trabajos” para no poder tener hijos?

La actriz narró cómo, tras mudarse con su pareja, comenzó a experimentar sucesos extraños en su hogar. Entre ellos, mencionó ruidos inexplicables, martillazos que parecían venir de la nada, objetos que volaban e incluso pisadas en las escaleras. Aunque en un principio lo tomó con humor, la situación se tornó más seria.

“Vi volar las cremas de mi cuarto. La primera vez que se manifestó escuchamos martillazos. Algunos amigos iban a cuidar mi casa y no podían quedarse porque se sentían incómodos. Para mí era algo chistosón al principio, pero las cosas fueron empeorando”, compartió.

Mira: Cynthia Klitbo estalla contra uno de sus ex ¿Se refiere a Juan Vidal? ¡Lo tachó de interesado!

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando se fue la luz en su casa y sintió una presencia detrás de ella mientras estaba en su vestidor.

“Un día me salió el chamuco y nunca quise volver a verlo. Estaba en el vestidor, habíamos llegado y se fue la luz, yo tenía un zaguán de acero, subí a mi cuarto y prendí una lámpara que tenía, entré al vestidor, estaba arreglando mis cosas y se apagó pero no había forma. Sentí una cosa parada atrás de mí, yo llevaba 9 años en esa casa y había fotos mías con el vientre partido, yo no podía tener hijos”, comentó.

Ve: Cynthia Klitbo revela que tres amigos “cercanos” le pidieron tener un romántico encuentro a cambio de dinero

Cynthia Klitbo dijo “adiós” a la casa y con ello a la malas energías

El ambiente se volvió tan insostenible que la actriz optó por abandonar la casa en la que vivía con su esposo. Según Klitbo, este fue el único modo de liberarse de la energía negativa que la rodeaba.

¿Quiénes han sido los hombres cubanos en la vida de Cynthia Klitbo?

Si bien la actriz no dio detalles ni el nombre de su ex, se sabe que en su historial amoroso tiene al menos a dos hombres cubanos que podrían haber sido protagonistas de este episodio de terror.

Francisco Gattorno:

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno se conocieron en 1995 mientras protagonizaban la telenovela “La dueña”. Inicialmente, Cynthia no estaba interesada en Francisco. Sin embargo, él persistió hasta ganar su corazón después de cuatro meses. Ese romanticismo llevó a la pareja a formalizar su relación y se casaron por el civil.

A pesar de lo bonito que parecía su romance, el matrimonio tuvo sus altibajos y fue breve. Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno vivieron juntos durante cinco años, pero su matrimonio duró solo unos pocos meses. La relación terminó debido a las infidelidades de Francisco, incluyendo un trágico accidente automovilístico en Cancún donde una mujer que iba con él perdió la vida.

David Gerstein:

Cynthia Klitbo tuvo una relación significativa con el escultor cubano David Gerstein, a quien conocía desde su infancia. Los dos se reencontraron años después y, en 2011, comenzaron una relación romántica. En 2012, decidieron casarse, y la ceremonia fue una celebración íntima con familiares y amigos cercanos. Su relación fue bastante notable en los medios debido a la diferencia cultural y la historia compartida desde la infancia.

Su matrimonio no fue fácil. La relación enfrentó varios desafíos, incluyendo conflictos financieros y diferencias irreconciliables. Según Cynthia, uno de los problemas más grandes fue la inseguridad y los celos de David. En entrevistas posteriores, Cynthia mencionó que se sentía agobiada por el comportamiento controlador de Gerstein. A pesar de intentarlo durante cuatro años, decidieron separarse en 2016, con Cynthia anunciando que había sido una decisión madura pero dolorosa.