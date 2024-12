Cynthia Klitbo estalla contra uno de sus ex ¿Se refiere a Juan Vidal? ¡Lo tachó de interesado!

Cynthia Klitbo ha sostenido diversos romances a lo largo de su vida. Sin embargo, parece ser que no ha tenido mucha suerte en el amor. Esto se debe a que no ha quedado en buenos términos con sus ex.

Tal es el caso de Juan Vidal, con quien sostuvo una escandalosa relación amorosa en el pasado. La actriz se sinceró con respecto a una relación amorosa que parecería ser del también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. ¿Lo llamó interesado?

Cynthia Klitbo habló de su ex / Instagram

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre uno de sus ex?

En la más reciente entrevista de Matilde Obregón, Cynthia Klitbo contó cómo fue su romance con un hombre del medio, a quien calificó de ser un hombre “interesado”. Aseguró que solo la veía como un “signo de pesos”. Por esta razón, se negó a mencionar su nombre.

La integrante de ‘Atrévete a soñar’ señaló esta relación como muy “difícil”, ya que, supuestamente, la personalidad de dicha persona se centraba en la ira y los celos.

“El último fue el desagradable que anduvo con Niurka que ni hasta el nombre voy a mencionar. Es una persona que es muy iracunda. Te está viendo el símbolo de pesos. Tiene problemas de ira, pero ya psicológicos fuertes”, dijo.

Cynthia Klitbo se lanza contra Juan Vidal, su ex / IG: @laklitbocynthia / @juanvidalgil

Hija de Cynthia Klitbo le pidió que terminara su relación con su ex

Pese a los problemas que tenían Cynthia y dicho sujeto, ninguno de los dos ponía fin a la relación. No obstante, hubo una situación que fue la gota que derramó el vaso.

Klitbo comentó que su hija se empezó a dar cuenta de que ella sufría al lado de esta persona. Por esta razón, le cuestionó hasta cuándo terminaría con esa relación. En ese momento, Cynthia abrió los ojos y culminó con el romance.

“Mi hija fue la que me dijo: ‘¿Hasta cuándo vas a aguantar a este tipo?’. Qué pena con mi hija y eso que yo siempre me quedaba callada para que no hubiera discusiones en la casa con tal de que tus hijos no vean. Mi hija se dio cuenta de todas maneras”. Cynthi Klitbo

Cynthia Klitbo se lanza contra Juan Vidal, su ex / IG: @laklitbocynthia / @juanvidalgil

Por último, Cynthia subrayó que en ninguna de sus relaciones pasadas fue infiel, pero, en esta ocasión, dicho sujeto “se lo ganó” y para acabar con su tormentosa relación se besó con un pretendiente para terminar finalmente con la relación.

“Solo una vez he sido infiel, pero se la ganó. Tuve un novio que era estúpidamente celoso y ya me tenía harta Estaba muy cansada porque si había un viejito atrás de él y yo volteaba la mirada, me decía ‘¿Qué le ves al señor de 90?’ Un día me hartó. Yo tenía un pretendiente y me lo agarré a besos”, concluyó.

Cynthia Klitbo se lanza contra Juan Vidal, su ex / IG: @laklitbocynthia / @juanvidalgil

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal?

Aunque la famosa no dijo nombres, la señal que dio con respecto a que es un ex de Niurka, habría dejado al descubierto que se refería de Juan Vidal, pero todo quedó en calidad de rumor.

Recordemos que la relación entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal terminó en controversia después de un romance breve e intenso. Aunque inicialmente la ruptura parecía amigable, la situación se complicó tras la participación de Vidal en el reality ‘La casa de los famosos 2' de Telemundo, donde comenzó a coquetear con Niurka. Klitbo advirtió públicamente a Niurka sobre las “malas compañías”, insinuando problemas de comportamiento de Juan Vidal.

Posteriormente, Cynthia acusó a Vidal de haberla violentado psicológicamente, de usarla para ganar fama y de no haberle pagado un préstamo de 4,500 dólares. La actriz decidió interponer una demanda contra él, citando abuso psicológico y falta de pago. También se filtraron audios en los que Vidal le reclamaba agresivamente por situaciones cotidianas, lo que reforzó las declaraciones de Klitbo sobre su experiencia negativa durante la relación .