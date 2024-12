Cynthia Klitbo responde a Laura Zapata tras decir que la estafa que vivió fue karma, ¡fuerte pedrada!

La guerra de declaraciones entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata sigue siendo tema de conversación, pero la actriz de ‘Secreto de villanas’ no pierde la compostura. A pesar de las continuas críticas de su colega, Klitbo ha aprendido a manejar las situaciones con profesionalismo y a no tomarse en serio lo que Zapata dice sobre ella. Al menos, eso dijo.

En su encuentro con la prensa, Cynthia dejó claro que las palabras de Laura Zapata no afectan su bienestar.

“Su opinión me tiene sin cuidado”, expresó Klitbo, refiriéndose a las constantes acusaciones de Zapata. Para Klitbo, trabajar en el reality show es una oportunidad para interpretar el papel de villana, pero asegura que en su vida personal no tiene interés en serlo. De hecho, reveló con humor que le pagan muy bien por interpretar ese rol, incluso más que a Laura.

Cynthia Klitbo no quiere saber nada del amor / Instagram

La disputa entre ambas no es algo nuevo. En noviembre de 2023, Laura Zapata acusó a Cynthia de ser alcohólica y que hasta usaba uso de ciertas sustancias, lo que llevó a Klitbo a defenderse públicamente, leyendo una emotiva carta de su hija que la respaldaba.

Laura y Cynthia protagonizan fuerte encontronazo en Secretos de villanas

Recientemente se emitió un intenso capítulo de Secretos de Villanas, donde ambas protagonizaron un fuerte enfrentamiento lleno de insultos y gritos. A pesar de los intentos de su compañera Sabine Mousier por calmar la situación, las dos no dudaron en ventilar escándalos y exponer intimidades, recurriendo a golpes bajos durante el intercambio.

Laura Zapata y Cynthia Klitbo. / Captura de pantalla: Secretos de villanas

Laura Zapata opinó que Cynthia Klitbo fue estafada por el karma

En esta ocasión, la prensa volvió a cuestionar a Laura Zapata sobre el robo que sufrió Cynthia en el extranjero, donde perdió todos sus ahorros tras un vaciamiento en su cuenta bancaria tras una estafa. Zapata, al ser preguntada por el incidente, no dudó en lanzar una indirecta:

“El Universo se encarga de regresarnos lo que le lanzamos, en muchas ocasiones como un bumerán que te puede cortar hasta la cabeza”, dijo la actriz, sugiriendo que lo sucedido a Klitbo podría ser una especie de “karma”.

Laura Zapata y Cynthia Klitbo. / Captura de pantalla: Secretos de villanas

Cynthia Klitbo le responde Laura Zapata y lanza indirecta

Cynthia no tardó en responder, dejando claro que no cree en esa teoría. “Karmático sería que mi hija se enfermara o mi hermana falleciera y no me pudiera despedir, eso sí sería muy karmático”, expresó, refiriéndose aparentemente a la reciente muerte de Ernestina Sodi, hermana de Laura Zapata, con quien no mantenía una buena relación desde hace años. Esta respuesta, aunque diplomática, dejó en evidencia la tensión entre ambas.

A pesar de los conflictos, Cynthia Klitbo habría reiterafo que no quiere entrar en más detalles sobre Laura Zapata.

“Hacerle caso a tontos es engrandecerlos”, comentó. Klitbo, segura de su carrera y trayectoria, no ve la necesidad de discutir con quienes considera que no aportan nada positivo a su vida. “Yo tengo una carrera que me respalda y la señora está colgada en mi cuello. No es mi problema”, compartió Klitbo con la prensa.

Finalmente, la actriz comparó a Zapata con Alfredo Adame, quien también es conocido por sus conflictos mediáticos.

“No quiero hablar de la señora esta, es como Alfredo Adame, a mí ponerme a esos niveles, la verdad no. Yo estoy en un reality donde cobro más que ella por estar ahí y a mí me pagan por esas villanías”, concluyó.

