Cynthia Klitbo olvidó su maleta con documentos oficiales por un galán que conoció en el aeropuerto

Cynthia Klitbo experimentó momentos de angustia en el aeropuerto de la Ciudad de México al olvidar una maleta que contenía documentos oficiales. Ante esta situación, la actriz solicitó ayuda en sus redes sociales para localizarla. Afortunadamente, el personal del aeropuerto recuperó la maleta y se la entregó.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Cynthia explicó cómo ocurrió el incidente. Entre risas, detalló que la distracción surgió al conocer a un hombre atractivo en el aeropuerto, a quien le proporcionó su número de teléfono mientras olvidaba su maleta.

“Tenía muchas maletas porque mi hija ya regresa a México. Además, llevaba ropa, la maleta del perro, y estaba cargándolas con mucho esfuerzo”.

“De repente, escuché una voz masculina que me dijo ‘I can help you’ (puedo ayudarte). Era una voz masculina. Al voltear, vi a un hombre de mi edad, guapísimo y canoso, que venía a un concierto y me pidió mi teléfono porque va dar un concierto en Oaxaca. Es músico, cincuentón, no tan panzón, o sea chavoruco como yo y que dejo la maleta”, comentó. Cynthia Klibto

La actriz destacó que recuperar sus pertenencias fue sencillo, ya que el personal de la Aduana guardó la maleta. Al acudir a preguntar por ella, se la entregaron sin problemas.

“Estoy muy agradecida con las chicas de Aduana por haber guardado mi maleta. La verdad, andaba distraída y llegué un poco histérica”, concluyó.

Cynthia Klitbo recibe propuestas de trabajo tras sufrir fraude

Hace un par de meses, Cynthia Klitbo dio a conocer que había sido víctima de un fraude que la despojó de todos sus ahorros. En un video para redes sociales, contó que había sido contactada por unas personas que se hicieron pasar por empleados de su banco para que les diera datos confidenciales de sus tarjeta.

Debido a que “desconoce mucho sobre la tecnología”, cayó en ese truco y posteriormente se dio cuenta de que sus cuentas de ahorro y cheques en Estados Unidos habían sido vaciadas.

Afortunadamente, el 2025 vino con una racha de suerte para Klitbo. En una reciente entrevista para ‘La mesa caliente’, Cynthia reveló que experimentó algo que solo pudo denominarlo como “milagro” que la ayudará a salir adelante de esta crisis financiera.

Cynthia Klitbo relató que, tras buscar algún trabajo en el medio, recibió varias propuestas para proyectos nuevos, incluyendo una película y una telenovela.

“Me han pasado muchos milagros. Yo levanté teléfonos y empiezo película en dos semanas. Empiezo telenovela en México con Lucero Suárez. Arranco el 24 de febrero. Lo que hice fue levantar los teléfonos porque no me espero a que me den trabajo, yo me lo consigo. Les digo así: ‘Me pasó esto. Necesito chamba”, comentó.

