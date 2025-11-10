¿Quién fue el quinto y sexto eliminado en ‘Quién es la máscara’ 2025? Ellos son los famosos que dijeron adiós

La quinta gala de ¿Quién es la máscara? 2025 no fue cualquier noche. Entre luces, pistas y actuaciones memorables, dos personajes icónicos abandonaron la competencia, dejando al público con el corazón apachurrado. Nadie esperaba que detrás de esos disfraces estuvieran dos figuras tan queridas del espectáculo mexicano. Las reacciones fueron intensas, hubo lágrimas, abrazos y hasta homenajes espontáneos que convirtieron el foro en un espacio de nostalgia y cariño. ¿Quiénes eran? ¿Qué historia hay detrás de sus máscaras? ¡Te contamos todo lo que pasó!

¿Quén es la máscara? Se dan a conocer los finalistas / Captura de pantalla

¿Quién estaba detrás de Ruby Gloss en ‘¿Quién es la máscara?’ 2025?

Ruby Gloss fue uno de los personajes más llamativos de esta temporada. Su estilo glamouroso, su energía vibrante y sus movimientos teatrales la convirtieron en favorita desde el primer episodio. Cada aparición era una explosión de color, actitud y misterio, lo que mantuvo a los investigadores en constante debate sobre su identidad.

Carlos Rivera apostó por Cynthia Klitbo desde el inicio, mientras que Juanpa Zurita pensaba en Itatí Cantoral y Ana Brenda Contreras mencionó a Lili Estefan. Finalmente, Carlos acertó: Ruby Gloss era Cynthia Klitbo.

Al quitarse la máscara, la actriz fue recibida con aplausos y abrazos. Visiblemente conmovida, Klitbo explicó que eligió ese personaje como homenaje a su tío, una de las primeras figuras trans en México. “Quise representar la elegancia, la fuerza y la libertad”, dijo con orgullo.

Cynthia Klitbo, conocida por su trabajo en telenovelas como La dueña y El privilegio de amar, mostró una faceta completamente distinta en el reality: divertida, juguetona y sin miedo al ridículo.

¿Quién era Mini Chang y por qué su revelación conmovió a todos?

Mini Chang, el personaje más tierno y adorable de la competencia, fue el segundo en despedirse. Su revelación provocó una ola de emociones en el foro: detrás del disfraz estaba Maribel Guardia. El momento más conmovedor llegó cuando Anahí, al verla, rompió en llanto.

Ambas recordaron su paso por la telenovela Tú y yo, donde compartieron pantalla en los años noventa. “Sabes lo que te quiero, los recuerdos hermosos que tengo”, dijo Anahí, mientras Maribel evocaba a su hijo Julián Figueroa: “Andaba ahí en el foro de año y medio”, comentó con una sonrisa nostálgica.

El reencuentro se convirtió en un homenaje espontáneo a Julián, fallecido en 2023, y al vínculo que une a estas dos artistas desde hace décadas.

¿Qué famosos han sido eliminados de '¿Quién es la máscara?’ 2025?

La salida de Maribel Guardia y Cynthia Klitbo se suma a una lista de eliminaciones que han sorprendido tanto al público como a los investigadores. Hasta el momento, seis celebridades han sido desenmascaradas en esta temporada:



Shiba Moon : interpretada por la conductora Adamari López .

: interpretada por la conductora . Bebeee : detrás del personaje estaba la actriz Marlene Favela .

: detrás del personaje estaba la actriz . Sonaja, Chupón y Bebé : representados por los comediantes Freddie y Germán Ortega .

: representados por los comediantes . Monsqueeze : encarnado por el actor Jesús Ochoa .

Mini Chang : interpretada por Maribel Guardia

: interpretada por Maribel Guardia Ruby Gloss: Cynthia Klitbo puso su toque en el personaje.

¿Qué personajes siguen en ¿Quién es la máscara? 2025?

La competencia en ¿Quién es la máscara? continúa con 13 personajes que aún no han revelado su identidad. Cada uno ha demostrado creatividad, talento vocal y una capacidad impresionante para despistar a los investigadores. Estos son los concursantes que siguen en la contienda:



Hieny Fer

Capibara

Carro Ñero

Maestro

Bops

María Ovina

Federico García

Metaliebre

Samurai

Tony

Manguera

Nocturna

Tropicoco