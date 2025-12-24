Carlos Rivera y Anahí, tras final de ‘¿Quién es la máscara?’, podrían trabajar en un nuevo proyecto

El cantante Carlos Rivera y Anahí están disfrutando esta etapa de sus vidas, ya que entre ambos artistas ha surgido una gran amistad a tal grado que conviven en pareja por la gran química que se ha dado a lo largo del tiempo que estuvieron en el reality ‘¿Quién es la máscara?’, por lo tanto; se ha especulado que muy pronto se podría dar alguna colaboración.

Anahí y Carlos Rivera

¿Cómo ha sido la relación de Carlos Rivera y Anahí tras final de ‘¿Quién es la máscara?’

Luego de que el intérprete originario de Huamantla, Tlaxcala compartiera escenario en la final del reality ‘¿Quién es la máscara?’ de Televisa, se dio ese clic mágico entre ellos musicalmente, debido a que por primera vez cantaron a dueto el tema ‘El amor de mi herida’, con el que causaron un revuelo en redes sociales y se creó un ambiente de nostalgia y amor en el escenario.

Carlos hasta en sus redes sociales publicó un emotivo mensaje de agradecimiento a Anahí por la gran amistad que ha surgido entre ambos. “Había una vez una estrella… que nos trajo hasta este día para cantar juntos. @anahi es admirada por el proyecto con el que todos la recordamos, ‘RBD’”.

Y agregó: “Pero habemos muchos que la admiramos desde mucho antes. La Any de ‘Había una vez una estrella’, ‘Chiquilladas’, ‘El diario de Daniela’, ‘A mil por hora’ y tantos más. Esa Any que además hoy es mi amiga fue con la que canté ayer y no pude ser más feliz”.

En redes sociales se hizo viral este mensaje. Todos los fans de Carlos como de Anahí esperan alguna colaboración entre ellos próximamente, por lo que no se descartaría algo para el siguiente año.

¿Anahí confirma dueto con Carlos Rivera?

Recordemos que tanto Carlos como Anahí comenzaron a trabajar juntos en este reality desde la sexta temporada en 2024. Desde el primer momento surgió esa magia entre ambos que se fue transformando de una gran admiración a una amistad entrañable.

La misma ex RBD también publicó un mensaje de agradecimiento y admiración para Carlos Rivera: “Ay, no. Es que ni encuentro las palabras. ¡Este momento nunca lo voy a olvidar y se va a quedar en mi corazón infinito!”

“¡QUÉ HONOR MÁS GRANDE PARA MÍ CANTAR JUNTOS! Y saberte mi amigo real con el que puedo hablar de TODO y sé que estoy en un lugar seguro… Te adoro. Gracias por compartir conmigo y hacerme sentir tan especial. Cuando nos conocimos dijimos algo que hoy confirmo. Te quiero en mi vida por siempre!”, manifestó.

Respecto a estos mensajes, los fans de los dos cantantes no se dejaron esperar con comentarios sobre su nueva amistad: “Qué maravilloso ver la hermosa y verdadera amistad que ustedes dos han construido”, señalaron muchos usuarios.

