Semifinal de ¿Quién es la Máscara?: ¿Quiénes fueron los eliminados y qué personajes llegan a la final?

La penúltima noche de ¿Quién es la máscara? 2025 estuvo sabrosa: el público gritó “¡Fuera máscara!” dos veces y el misterio se rompió. Nocturna y Hieny Fer quedaron fuera. Con ellas fuera, se confirma el cuadro final ¿quienes compiten por el primer lugar?

¿Quiénes fueron los eliminados en la semifinal de ¿Quién es la máscara? 2025?

En la semifinal de ¿Quién es la máscara? 2025 se desenmascararon dos figuras clave del reality: Nocturna y Hieny Fer. Las dinámicas de salvación estuvieron al rojo vivo: los investigadores optaron por salvar a Maestro Bops, mientras que el público en el foro se inclinó por Carro Ñero. Con esas decisiones, Nocturna terminó como la menos votada y tuvo que revelar su identidad.

Las apuestas finales del panel sobre Nocturna se fueron por caminos muy distintos:



Carlos Rivera: Yanet García

Anahí: Mariana Treviño

Ana Brenda: Diana Bovio

JuanPa Zurita: Chingu Amiga

Nadie atinó. Debajo del traje de Nocturna estaba Ari Gameplays, influencer regiomontana que se lució en La velada del año 2, donde boxeó contra Paracetamor y ganó por decisión dividida. Al quitarse la máscara, Ari soltó sinceridad y humor:

“Estoy muy triste, nunca me mencionaron, pero me disculpo porque dije mucha majadería, aunque no fui yo fue Nocturna, me consumió el personaje”. Ari Gameplays

Ari Gameplays

El segundo desenmascarado de la noche fue Hieny Fer. En ese bloque, Tropi Coco y Meta Liebre resultaron salvados, dejando a Hieny Fer en manos del veredicto final. Las apuestas del panel quedaron así:

Carlos Rivera: Michelle Vieth

Ana Brenda: Oka Giner

Anahí: Bárbara López

JuanPa Zurita: Karol Sevilla

Esta vez hubo acierto: Ana Brenda Contreras la clavó, porque Hieny Fer era Oka Giner, actriz de múltiples telenovelas mexicanas que demostró disciplina y encanto en cada presentación.

Por su parte, Oka Giner mostró el lado emocional que también reina en esta competencia detrás del traje y la máscara.

Oka Giner “Desde la segunda presentación me cacharon y cuando Ana Brenda dijo mi nombre solo pensé ‘ella sabe que existo’ (...) Es una locura todo esto, cuando me paraba en el escenario yo hablaba con mi papá para pedirle ayuda, no entendía de dónde sacaba la energía, entonces estuvo aquí”.

Oka Giner

¿Quiénes son los finalistas y cómo se define cada eliminado en ¿Quién es la máscara? 2025?

La última parada de ¿Quién es la máscara? 2025 ya tiene nombres:



Tropi coco ,

, Meta liebre ,

, Carro ñero y

y Maestro bops

Son los cuatro finalistas que buscarán quedarse con el trofeo del reality. Los cuatro han pasado por bloques, salvaciones y botón de salvación, además de sospechas y pistas que levantan teorías en redes.

Para entender cómo se decide cada eliminado en esta temporada de ¿Quién es la máscara?, vale recordar el proceso:

Presentaciones por bloques (generalmente de tres): cada personaje elige una canción y arma su show para el escenario. Salvación de investigadores: el panel (Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y JuanPa Zurita) salva a uno tras deliberar. Votación del público: entre los dos restantes, el público del foro salva con tablet a otro más. El menos votado es el eliminado: quien se queda sin apoyo debe quitarse la máscara.

¿Cuándo y a qué hora es la gran final de ¿Quién es la máscara? 2025?

La final de ¿Quién es la máscara? 2025 llega con los cuatro finalistas listos para la batalla final. ¿Cuándo es? Agéndalo sin falta: domingo 14 de diciembre, a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México. Será la función que entregue el trofeo y cierre la temporada con una última ronda de pistas, presentaciones, apuestas y, claro, el clásico grito de “¡Fuera máscara!” en su edición final.

Si has seguido toda la temporada, la final promete duelos vocales, coreografías y ese último misterio que tanto nos gusta: ¿quién está detrás de cada personaje? El público y el panel tendrán la última palabra.

Arranca ¿Quién es la máscara? y este fue la primera celebridad que eliminaron / Captura de pantalla

Lista completa de eliminados de ¿Quién es la máscara? 2025: todos los desenmascarados

Para que no te pierdas el historial de la temporada, aquí tienes el recuento de los eliminados de ¿Quién es la máscara? 2025 y las identidades detrás de cada personaje que ya dijo adiós:

Shiba moon (eliminado 1): Adamari López (conductora)

Adamari López (conductora) Bebeee (eliminado 2): Marlene Favela (actriz)

Marlene Favela (actriz) Sonaja, chupón y bebé (eliminado 3): Freddie y Germán Ortega (comediantes)

Freddie y Germán Ortega (comediantes) Monsqueeze (eliminado 4): Jesús Ochoa (actor)

Jesús Ochoa (actor) Rubby gloss (eliminado 5): Cynthia Klitbo (actriz)

Cynthia Klitbo (actriz) Mini chang (eliminado 6): Maribel Guardia (vedette)

Maribel Guardia (vedette) Tony manguera (eliminado 7): Julián Gil (actor)

Julián Gil (actor) Sonny hámster (eliminado 8): Odalys Ramírez (presentadora)

Odalys Ramírez (presentadora) María ovina (eliminado 9): Wendy Guevara, ganadora de la temporada 1 de la casa de los famosos México

Wendy Guevara, ganadora de la temporada 1 de Federico garcía (eliminado 10): Rodrigo Murray (actor y comediante)

Rodrigo Murray (actor y comediante) Samurái (eliminado 11): Lalo España (actor y comediante)

Lalo España (actor y comediante) Capi bara (eliminado 12): Diego Klein (actor y productor)

Diego Klein (actor y productor) Nocturna (semifinal 13): Ari Gameplays (influencer)

(influencer) Hieny Fer (semifinal 14): Oka Giner (actriz)